Detenido por estafar a ancianos al hacerles creer que debían poner de urgencia un "tornillo de oro" a su hijo

La Policía Nacional detiene a una persona por estafar a personas de edad con la técnica de la “urgencia hospitalaria”. - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que, presuntamente, se dedicaba a estafar a personas mayores llamándoles porque sus supuestos hijos tenían que ser operados de urgencia y necesitan dinero para comprar un "tornillo de oro" esencial para la intervención quirúrgica.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el detenido está acusado de ser el presunto autor de 13 delitos de estafa --en Madrid, Alicante y Murcia-- a personas de entre los 85 y 100 años que estaban "situación de vulnerabilidad y solas en sus domicilios", aunque no se descartan más víctimas.

La estafa llegó a los agentes tras la denuncia de una mujer que había recibido una llamada, a través de un número oculto, en la que un "falso médico le explicaba que su hijo había sufrido un grave accidente y que necesitaba su ayuda para poder salvarle la vida".

Así, durante la llamada explicaban a la víctima que tenía que operar a su hijo y ponerle "unos clavos de oro de un valor muy elevado" para evitar su muerte, o que se le amputara un miembro, mientras se intercalaban audios de otro hombre llorando desesperadamente, pidiendo auxilio a su madre e "incluso manifestando que se suicidaría si no atendía las peticiones".

AÍSLAN A LA VÍCTIMA

Para evitar que la víctima pueda contactar con nadie, el presunto estafador ocupaba todas sus líneas telefónicas durante más de una hora, aislándola así de "cualquier comunicación con el exterior".

Las pesquisas policiales, iniciadas a raíz de dicha denuncia a principios de 2026, también constataron que el estafador aseguraba que se trataba de una urgencia vital para evitar que la víctima intentara contactar con familiares para contrastar los hechos.

Para recoger el pago, el estafador pidió a la mujer que metiera el dinero y sus joyas en una bolsa de plástico para tirarlas por la ventana, debajo de la cual estaría una persona del "equipo médico" para recoger el dinero y llevarlo directamente al hospital.

Asimismo, los uniformados han descubierto, gracias a la investigación, que este tipo de estafas, conocida como la del "hijo en apuros", estaba creciendo exponencialmente en España. Esta estrategia se trata de alegar una urgencia de "imperiosa necesidad" para salvar a un hijo, jugando constantemente con la emoción de las víctimas.

LLAMADAS DE HASTA 5 HORAS

En alguna de las ocasiones de las que tiene constancia la Policía, los estafadores han llegado a mantener a la víctima en el teléfono durante cuatro o cinco horas e, incluso, han ido hasta la puerta del domicilio "totalmente cubiertos" para recoger la bolsa con joyas y dinero.

"Algunas de las víctimas, cuando finalmente conseguían hablar con sus familiares y ser conscientes de que habían sido estafados, llegaron a sufrir ataques de ansiedad e incluso, cuadros clínicos cardíacos graves", ha agregado el Cuerpo.

Tras conocer la denuncia de una señora mayor, la Policía estableció "rápidamente" un dispositivo con el que localizaron al ahora detenido "a bordo de un patinete eléctrico, llevando a cabo una conducción temeraria de huida".

Una vez detenido al presunto estafador, los agentes identificaron a la denunciante utilizando "todos los recursos policiales disponibles". Así, la localizaron en un vehículo mientras se dirigía al hospital de Toledo, "lugar en el que los miembros del entramado criminal le manifestaron que se encontraba su hija gravemente herida".

13 DELITOS ESCLARECIDOS

Con este contexto, los agentes registraron el domicilio del detenido, donde encontraron e intervinieron joyas, teléfonos móviles, documentación relacionada con los hechos delictivos, prendas de ropa utilizadas, así como un coche de alta gama.

Por lo tanto, se relaciona al detenido con 13 delitos de estafa ocurridos en los distritos madrileños de Carabanchel, Fuencarral-El Pardo, Usera-Villaverde, en la localidad de Torrejón de Ardoz y en las ciudades de Alicante y Murcia.