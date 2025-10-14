Detenido en Murcia un agente inmobiliario por estafar a más de 20 estudiantes con alquileres fraudulentos

Archivo - Mano de un agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre por estafar presuntamente a más de veinte estudiantes universitarios mediante anuncios fraudulentos de alquiler de viviendas en una plataforma inmobiliaria de Internet, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Según se desprende de la investigación, el hombre se aprovechó de su condición de agente comercial inmobiliario y de los conocimientos que tenía en el sector para publicar numerosos anuncios de alquiler de viviendas en la ciudad de Murcia.

Tras acordar con los usuarios el alquiler de las viviendas anunciadas, el individuo se quedaba con el dinero recibido en concepto de fianza y primera mensualidad pero no entregaba la casa.

Las primeras denuncias fueron recibidas por la Policía Nacional durante el pasado julio, en pleno periodo de búsqueda de viviendas por parte de estudiantes procedentes de otras provincias del país.

Los universitarios realizaron búsquedas en una conocida plataforma de Internet, donde el estafador había insertado multitud de anuncios ofreciendo viviendas a un precio atractivo, aprovechándose de su condición de agente comercial inmobiliario para poder disponer de ubicaciones concretas, llaves, documentación acreditativa y fotografías.

La investigación permitió recopilar los anuncios publicados en esta plataforma por el presunto estafador. Además, se concretaron diferentes ubicaciones en el centro de la ciudad que habían sido ofrecidas a universitarios, pudiendo aportar los afectados incluso documentos de reserva firmados, ingresos bancarios, mensajes intercambiados con el estafador y todo tipo de detalles de las transacciones.

El individuo llegaba a concertar las citas con los estudiantes y a mostrarles las viviendas, presentando incluso justificante de su condición de autónomo y certificado bancario de titularidad de cuenta bancaria, con el objetivo de generar en la víctima confianza para posteriormente apoderarse del dinero ingresado en concepto de fianza y primera mensualidad, y no hacer entrega de lo acordado.

La Policía Nacional procedió a la plena identificación y detención del presunto autor de las estafas, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Hasta el momento, el Cuerpo tiene conocimiento de más de veinte denuncias similares, con perjuicios económicos que oscilan entre los 600 y los 1.400 euros por persona afectada, por lo que la estafa continuada podría superar los 20.000 euros, no descartándose que haya más víctimas.