Detenidos los 10 implicados en un altercado entre dos grupos de jóvenes en Molina de Segura (Murcia)

Una mujer ajena a la riña sufrió el impacto de un adoquín, lo que le causó la fractura de tres cervicales y otras lesiones

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a diez individuos por su presunta implicación en un altercado registrado en el bar de una urbanización de Molina de Segura (Murcia), que se saldó con una persona ajena a la riña herida, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La reyerta tuvo lugar sobre la una de la madrugada del pasado domingo, 5 de octubre, en la conocida como Plaza Chica de una urbanización molinense, cuando dos grupos de jóvenes que ya acumulaban rencillas, comenzaron a proferirse insultos.

En la zona aparecieron vehículos de los que se apearon varios individuos que comenzaron a coger adoquines del suelo y alanzarlos contra los clientes que se encontraban en la terraza de un establecimiento.

Uno de los adoquines impactó en una mujer que no tenía ninguna implicación en los hechos, causándole la fractura de tres cervicales y otras lesiones por las que tuvo que ser trasladada a un centro sanitario.

Ambos grupos se enfrentaron con objetos contundentes y mobiliario urbano. Incluso alguno de los implicados amenazó a varias personas con un arma blanca y otra de fuego simulada para asegurar su huída del lugar.

Patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se desplazaron a la zona y recogieron las primeras declaraciones, ,lo que dio inicio a una investigación por parte de la Brigada Local de Policía Judicial que permitió, en apenas 72 horas, detener a las diez personas implicadas.

Asimismo, los agentes pudieron identificar al responsable del lanzamiento de la piedra que causó graves lesiones en la principal víctima de los hechos, logrando también recuperar el arma de fuego simulada (pistola de balines) con la que se habría amenazado a otras personas.

Los detenidos, imputados por delitos de lesiones, riña tumultuaria y amenazas graves, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.