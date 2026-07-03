La DGT prevé cerca de cinco millones de desplazamientos en la Región de Murcia durante la Operación Especial Verano 2026

Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Tráfico durante un control en una autovía de Murcia - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado a las 15.00 horas de este viernes la Operación Especial Verano 2026 en la Región de Murcia, un dispositivo que se prolongará hasta el próximo 31 de agosto con el objetivo de dar cobertura y garantizar la seguridad ante los 4.924.574 desplazamientos previstos en la red viaria de la comunidad.

Esta cifra representa un incremento del 3,70% respecto a los movimientos de largo recorrido registrados durante el periodo estival del año pasado según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

La jefa Provincial de Tráfico, Virginia Jerez, acompañada por el comandante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Francisco Javier Utrabo, ha desglosado las estimaciones circulatorias de la campaña.

Para el mes de julio se prevén 2.407.367 movimientos --un 2,59% más que en 2025--, mientras que en agosto la cifra ascenderá a 2.517.207 desplazamientos --un 4,80% más--.

Para gestionar de forma global este volumen de tráfico, el dispositivo se dividirá en cuatro grandes operaciones especiales. La operación 'salida' será del 3 al 5 de julio; 'primero de agosto', del 31 de julio al 2 de agosto; '15 de agosto', del 14 al 16 de agosto, y 'Retorno del Verano' del 28 al 31 de agosto.

Con el fin de regular la circulación, se establecerán servicios extraordinarios de vigilancia a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que movilizará a 248 agentes en las principales carreteras de la Región.

Los efectivos contarán con el apoyo del Centro de Gestión del Tráfico del Levante (CGTV), paneles de mensaje variable, puntos de control de velocidad fijos y de tramo, seis unidades móviles de radar y el soporte aéreo de helicópteros y drones.

De forma paralela, se pondrán en marcha tres campañas específicas: control de alcohol y drogas (del 13 al 19 de julio), control de velocidad (del 3 al 9 de agosto) y una de vigilancia de motocicletas durante todos los fines de semana de los meses de junio, julio y septiembre (que se alarga incluso a los fines de semana del mes de octubre).

Respecto a la siniestralidad, Jerez ha recordado que durante la Operación Verano de 2025 fallecieron cuatro personas en las vías interurbanas de la Región (tres en julio y una en agosto), de las cuales el 50% eran motoristas.

En contraste, el balance de los primeros seis meses de 2026 (del 1 de enero al 30 de junio) arroja un descenso del 56% en las víctimas mortales en vías interurbanas respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 18 a 8 fallecidos, a pesar de que los siniestros con víctimas aumentaron un 7% (de 379 a 404) y los heridos hospitalizados un 6% (de 54 a 57).

Finalmente, las autoridades de tráfico han subrayado que este será el primer verano en el que es obligatorio el uso del dispositivo luminoso V-16 conectado para preseñalizar cualquier vehículo detenido por incidencia. Esta baliza virtual, que sustituye a los tradicionales triángulos desde el pasado 1 de enero, retransmite datos automáticamente y en tiempo real a la plataforma DGT 3.0.

Según ha detallado la Jefatura Provincial, la implantación de este sistema tecnológico ha multiplicado la detección de percances en carretera, elevando la media mensualizada de incidencias en vías interurbanas de las 8.600 registradas en 2025 a las más de 69.000 que se contabilizan en la actualidad.