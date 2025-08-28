La DGT prevé más de 200.000 desplazamientos por las carreteras de la Región en la operación retorno del verano

Archivo - Varios vehículos circulan por la Autovía del Mediterráneo o A-7 - Javier Carrión - Europa Press - Archivo

MURCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé unos 212.500 desplazamientos por las carreteras de la Región de Murcia con motivo de la 'operación especial retorno del verano 2025', que comienza a las 15.00 horas de este viernes, 29 de agosto, y finaliza a las 24.00 horas del próximop domingo, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Esta operación pone fin a los cuatro grandes dispositivos desplegados por la DGT y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Región durante el verano, en los que se han registrado, hasta el 26 de agosto, cuatro personas fallecidas en vías interurbanas --un conductor de turismo, dos de motocicleta y una pasajera de turismo--, nueve menos que las contabilizadas en el mismo periodo de 2024.

En relación al año pasado ha disminuido un 1% el número de siniestros con víctimas, un 33% las personas fallecidas y un 22% el número de personas hospitalizadas.

La Jefatura Provincial de Tráfico recomienda planificar con antelación los viajes ante el inicio de la operación retorno.

"A nivel nacional se espera un volumen de desplazamientos de cinco millones de vehículos, lo que incrementará considerablemente la corriente circulatoria en las vías regionales, por lo que recomendamos evitar los días y horas de mayor afluencia, que serán el viernes 29 entre las 13.00 y las 21.00 horas y el domingo 31 entre las 10.00 y las 14.00 y las 16.00 y las 21.00", ha dicho la jefa Provincial de Tráfico, Virginia Jerez.

Se establecerán servicios de control, regulación y vigilancia extraordinarios a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia, que movilizará unos 222 agentes que atenderán labores de regulación del tráfico y contarán con el apoyo del Centro de Gestión de Tráfico de Levante.