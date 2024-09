Díaz Manzanera, preocupado por el incremento de los delitos cometidos por menores con el uso de las nuevas tecnologías

CARTAGENA (MURCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha mostrado su preocupación, tras la presentación de la memoria de la actividad de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma correspondiente al año 2023 en la Asamblea Regional, por el incremento de los delitos cometidos por menores.

Dichos delitos, ha dicho "han aumentado con el uso de las nuevas tecnologías" y se refieren a delitos de acoso en el ámbito escolar, y de acoso sexual, como el sexting, el child grooming o el bullying, por ejemplo que derivan, ha apuntado "de la demasiada facilidad de acceso a Internet a través de las nuevas tecnologías", para lo que ha advertido que es necesaria una regulación, "me consta que el Gobierno nacional está elaborando una ley al respecto".

Asimismo, ha detallado que también se mantiene un elevado número de causas en relación con los ciudadanos extranjeros, como el delito de trata de seres humanos. En 2023 se incoaron 30 procedimientos en este sentido.

Asimismo, a nivel general, en la memoria de la fiscalía se refleja un gran número de sentencias que superan las 9.000, aunque se advierte "que han disminuido con respecto al año anterior. El 94% de las sentencias dictadas han sido conformes a la petición del fiscal en todo o en casi todo, por lo que coinciden en el criterio de interpretación de la ley tanto el juez como el fiscal", ha asegurado.

EMPRESARIOS ACUSADOS DE ABUSO A MENORES

Por otro lado, sobre el caso de los empresarios acusados de estar implicados en una red de prostitución con menores de edad, Díaz Manzanera ha avanzado que la semana que viene tendrán una Junta para abordar lo relacionado con la posibilidad de suspensión de la condena de los condenados, es decir, si se va a cumplir la condena en prisión o se les suspende. "Por supuesto, la decisión última la tienen los magistrados", ha dicho.

"En la junta no solo se va a tocar ese asunto, sino también lo relacionado con las conformidades y a su vez lo relacionado con la posibilidad de suspender o no las condenas en función de las circunstancias que se den. En este caso, una circunstancia que se da y es importante es que eran víctimas menores, por lo que se valorará todo en su conjunto y la posibilidad de que esas conformidades a nivel interno estén controladas por parte de determinados fiscales y tengan la seguridad de que las conformidades a las que se llegan están dentro de la estricta legalidad, aunque algunas puedan parecer justas o no", ha dicho.

Díaz Manzanera ha señalado, además, que el 87% de las sentencias dictadas en 2023 han sido de conformidad, "la conformidad es algo que existe en toda España y dentro de los límites legales".