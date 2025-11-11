La directora de RRHH de Hefame afirma que la IA coloca las áreas de personal en el centro de la estrategia empresarial - HEFAME

MURCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de Recursos Humanos de Hefame, Pilar Balcells, participó en la mesa redonda 'Transformar el rol de RRHH', organizada por ENAE Business School, donde destacó que la profunda transformación tecnológica y la introducción de la inteligencia artificial "han situado a los departamentos de Recursos Humanos en el centro de la estrategia empresarial". Según Balcells, el área de Recursos Humanos "se ha convertido en el motor de la adaptabilidad de las organizaciones, al asumir las misiones de impulsar la cultura del aprendizaje, facilitar la colaboración persona-tecnología y acompañar a los equipos en su proceso de transformación digital".

En este nuevo escenario, la directora destacó que "en Hefame, su departamento acompaña a la dirección de la empresa en todo el proceso de transformación de la compañía, ayudando a gestionar el cambio, identificando nuevas necesidades de los empleados, redefiniendo equipos y formando a las plantillas de manera continua". Este acompañamiento, explicó, "va mucho más allá de la gestión tradicional de las personas; implica anticiparse a las tendencias del mercado laboral y garantizar que la cultura empresarial evolucione al mismo ritmo que las tecnologías y las demandas sociales", según informaron fuentes de la cooperativa en una nota de prensa.

La directiva subrayó que "estamos en un momento de enorme transición e incertidumbre, en el que las llamadas power skills, como la resiliencia, la agilidad de aprendizaje o la inteligencia emocional, han superado en importancia a las hard skills tradicionales", y destacó la importancia de la capacidad de aprender, desaprender y reaprender rápidamente, tal y como recoge un reciente informe de McKinsey, "porque esa es hoy la competencia más determinante para el éxito profesional a largo plazo".

En su exposición, Balcells destacó que Hefame mantiene "una cultura sólida y unos valores fundamentales" que definen la identidad de la cooperativa, y que "la cooperativa se encuentra actualmente en un punto de reflexión acerca de la transformación tecnológica que estamos viviendo a nivel global y su impacto en la empresa, para plantear los desafíos que tenemos por delante". "Hay valores que necesitamos redefinir o incorporar para seguir siendo relevantes", afirmó.

En cuanto al reto que afrontan los líderes en la gestión de los equipos híbridos, en los que conviven personas y sistemas inteligentes, la directora señaló que "no se trata solo de liderar personas, sino de promover entornos donde tecnologías y seres humanos colaboren de manera fluida. "Se trata", afirmó, "de lo que llamamos liderazgo aumentado: usar la tecnología para potenciar las capacidades humanas, no para sustituirlas".

La jornada, celebrada en la sede de ENAE, se ha enmarcado dentro de un ciclo de encuentros sobre liderazgo y transformación organizacional, orientado a ofrecer a los profesionales del sector una visión práctica y actualizada de los nuevos desafíos de la gestión del talento en la era digital.

En la mesa redonda han participado también Juan Tinoco, HR Director Southern Europe de Hero, y Félix Alarcón, director corporativo de Recursos Humanos de Orenes Grupo, quienes ha coincidido en la importancia de integrar la innovación tecnológica con una gestión más humana, que promueva la formación continua y el bienestar de los empleados como ejes esenciales del éxito empresarial.