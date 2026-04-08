El dispositivo sanitario del Bando de la Huerta se salda con 360 asistencias, el 53% por intoxicaciones etílicas

Varias personas durante el desfile del Bando de la Huerta, a 7 de abril de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). El Bando de la Huerta, festejo declarado de Interés Turístico Internacional y que se incluye dentro de las Fiestas de Primavera de Murci - DIMA - Europa Press

MURCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo sanitario desplegado este martes en Murcia con motivo del Bando de la Huerta se saldó con 360 asistencias, un 2,2% menos que el pasado año, y 43 trasladados a un hospital público, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

Las atenciones por intoxicación etílica ascendieron a 191, lo que supuso el 53% del total de asistencias, un 3,5% menos que en 2025, si bien solo siete requirieron traslado a un centro sanitario, un 50% menos que en el ejercicio anterior.

De las personas atendidas, 157 fueron mujeres y 202 hombres, y el 48,9% tenía entre 18 y 35 años.

Del total de asistencias, 211 fueron atendidas por Cruz Roja; 103 por el 061 y 46 por Protección Civil, y la zona más tensionada fue el parque de La Fama.

Entre las emergencias atendidas destacan los traslados al hospital de un hombre desde El Malecón que sufrió un corte profundo en la mano mientras trabajaba y de una mujer con heridas en un brazo desde La Fica.