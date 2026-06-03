Doña Leonor: "San Javier siempre formará parte de mi vida y de mis recuerdos más felices"

La Princesa de Asturias Leonor, acompañada del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo (d), durante la celebración del acto institucional de entrega de la Medalla de Oro de la Villa y del nombramiento como hija adoptiva, a 3 de junio de 2026, en San Jav - Kiko Asunción - Europa Press

SAN JAVIER (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, ha recibido este miércoles de manos del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, la Medalla de Oro de la Villa y el título de Hija Adoptiva del municipio en un acto institucional que ha tenido lugar en el Ayuntamiento.

"San Javier siempre formará parte de mi vida y de mis recuerdos más felices. Aquí, además de descubrir el espíritu alegre de los sanjaviereños, he comprobado lo que significa el compañerismo, la confianza y la entrega", ha plasmado la heredera al trono en el Libro de Oro del Consistorio .

A su llegada al municipio ribereño, Doña Leonor ha saludado a las más de 200 personas congregadas desde primera hora de la mañana en las inmediaciones del edificio municipal, al que ha acudido acompañada por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Durante el acto de concesión, la heredera al trono ha portado el bastón de mando municipal cedido por el primer edil, el mismo que utilizó su padre, el entonces Príncipe de Asturias y actual Rey Felipe VI, el 8 de julio de 1988 al recibir idénticas distinciones.

El vínculo de Doña Leonor con San Javier arrancó el pasado 1 de septiembre, cuando ingresó en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) para recibir formación de vuelo e instrucción aeronáutica como alferez alumna, que ha incluido maniobras de vuelo en el avión de entrenamiento Pilatus C-21.

El acto en el Ayuntamiento de San Javier ha arrancado en el Salón de Plenos con la lectura del acta del Pleno por parte de la cronista oficial, María Griñán, en el que la Corporación aprobó por unanimidad conceder las máximas distinciones del municipio a la Princesa.

Su Alteza Real, que ha vestido el uniforme de diario de especial relevancia de alferez del Ejército del Aire, ha saludado también a los trabajadores del Ayuntamiento, que esperaban saludar a la Princesa en el interior del edificio.

Esta cita se ha producido tras su paso previo por Cartagena, donde la Princesa ha recibido la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia de manos de su presidenta, Visitación Martínez. La jornada continúa en el Palacio de San Esteban, en Murcia, donde recibirá la Medalla de Oro de la Región, máxima distinción de la Comunidad.