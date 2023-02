Donald Harrison, José James, Robin McKelle e Iván 'Melón' Lewis & The Cuban Swing Express, en el Murcia Jazz Festival

El Teatro Circo de Murcia volverá a ser el principal escenario del festival y acogerá también la proyección del documental 'Trance'



El Murcia Jazz Festival celebra su cuarta edición del 3 al 26 de marzo, contando con destacados artistas internacionales como Donald Harrison, José James, Robin McKelle, Eli Degibri e Iván 'Melón' Lewis.

En total, son doce los conciertos programados en los teatros y auditorios municipales, así como en otros espacios y plazas del municipio, y también se podrá ver en el Teatro Circo Murcia el documental 'Trance' (Emilio Belmonte, 2020), "un viaje al corazón de la música flamenca de Jorge Pardo para entender la evolución del flamenco contemporáneo".

En la presentación del certamen, que ha tenido lugar este miércoles en el Teatro Circo de Murcia, el concejal de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro García Rex, ha remarcado que "Murcia volverá a ser capital nacional del jazz el próximo mes de marzo, con la presencia de destacados nombres de talla internacional". "Con una programación", ha señalado el edil, "que se extiende a distintos puntos de nuestra ciudad y también de nuestras pedanías, clausurándose con un espectáculo de calle gratuito en la Plaza de la Universidad".

Organizado por el Área de Artes Escénicas de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, el Murcia Jazz Festival nació en 2020 con el objetivo de recuperar para la ciudad de Murcia un gran festival de jazz, acercando a todo tipo de públicos un amplio abanico de propuestas cercanas al jazz y demás géneros relacionados. Aunque esa primera edición finalmente se canceló por la pandemia (solo se pudieron celebrar dos conciertos), en 2021 el proyecto se retomó con la misma fuerza, y en este 2023 celebra una nueva edición contando de nuevo con el patrocinio de Estrella de Levante.

La línea de programación se mantiene dentro del amplio y ecléctico abanico que da cabida a diversos estilos del género. Y habrá así latin-jazz, clásico vocal, swing y fusión que va desde el soul al funk o el hip-hop. Y por primera vez, el Teatro Romea de Murcia se sumará a la lista de espacios que acogen el Murcia Jazz Festival con un concierto teatralizado sobre la figura de Duke Ellington.

Además de grandes intérpretes, conocidos internacionalmente, el Murcia Jazz Festival sigue asimismo apoyando también a jóvenes músicos del panorama nacional y también a bandas e intérpretes nacidos o asentados en la Región de Murcia como Oh, Bro!, Marcial Picó y Pablo Martínez.

CONCIERTOS EN EL TCM

El Teatro Circo Murcia (TCM) continuará siendo el espacio de referencia del Murcia Jazz Festival y acogerá cinco conciertos de artistas internacionales entre quienes destacan el saxofonista y compositor de Nueva Orleans Donald Harrison (23 marzo), considerado por algunos de sus contemporáneos como un maestro del jazz, el soul y el funk y creador de estilos influentes de jazz como el "nouveau swing" y el "soft jazz", y el vocalista americano José James (4 marzo), capaz de ofrecer una nueva visión del jazz con su sugerente voz y la fusión con otros estilos como el funk, el hip-hop o el soul. En el escenario murciano, este último presentará 'On&On: José James Sings Badu', un espectáculo con el que rinde homenaje a la cantante y compositora Eryka Badu.

Eli Degibri tendría que haber actuado en el TCM en 2020, en la primera edición del Murcia Jazz Festival, y su presencia en Murcia era una cuenta pendiente. Por fin este 2023, el 11 de marzo, el saxofonista y compositor israelí, conocido por sus actuaciones carismáticas y ganador de prestigiosos premios, actuará en el festival, presentando 'Henri & Rachel', un trabajo dedicado a sus padres, y arropado por una joven y talentosa sección rítmica: el pianista Tom Oren (premio Herbie Hancock), Alon Near y Eviatar Slivnik.

Iván 'Melón' Lewis & The Cuban Swing Express (16 marzo) nos acercará al latin jazz. Liderada por el pianista cubano, ganador de un Grammy Latino en 2021, la banda de once músicos llenará el espacio de nostalgia con un sonido tradicional y audaz a la vez y con la revisión, adaptación y fusión de temas de grandes compositores que van desde los clásicos Pérez Prado, Ernesto Lecuona o Benny More hasta Herbie Hancock, Michael Jackson o los propios Rolling Stones.

La vocalista neoyorkina Robin McKelle (18 marzo) será otra de las grandes figuras que pasarán por el TCM. Su versatilidad de registros hace que recuerde en ocasiones a voces como las de Amy Winehouse o la mismísima Ella Fitzgerald, a quien homenajea precisamente en su reciente disco, 'Impressions of Ella', donde incluye grandes clásicos y otros deliciosos temas menos conocidos que cuentan con arreglos muy personales y originales de McKelle.

OTROS ESCENARIOS

El Teatro Romea de Murcia se suma por primer año al Murcia Jazz Festival y acogerá el 25 de marzo el espectáculo 'Los colores de Duke Ellington' (Cascai Teatro y Girona Jazz Band), donde teatro y música se dan la mano para acercar el mundo del jazz a todos los públicos a través de la figura de uno de los grandes compositores, directores e intérpretes de la historia, Duke Ellington. Nueve músicos y dos actores propondrán así un viaje musical a través de la historia del jazz; todo ello pasando además por el universo humorístico de Marcel Tomás, quien ejercerá de maestro de ceremonias.

Y los Auditorios Municipales también seguirán siendo sede del Murcia Jazz Festival. En el de Algezares, abrirá esta cuarta edición del festival Castillo Kazaki (3 marzo), formación liderada por el pianista y compositor alemán Felix Schneider-Restschikow en cuyo repertorio se puede escuchar una mezcla de su influencia de la música popular tradicional con tintes de jazz vanguardista.

Oh, Bro! (12 marzo), banda murciana formada por Miguel Bañón, Pito Hervás, Carlos Vudú, Raúl García e Irene Cano, presentará en Cabezo de su primer LP, 'Move Into The Country' (2022); una propuesta musical que homenajea a la música de raíz americana y folk rock. Mientras que Marcial Pico & Friends (17 marzo) presentará en La Alberca 'Después de ti', un proyecto personal donde Picó, músico y docente valenciano que lleva asentado en Murcia más de 30 años, se desnuda haciendo un recorrido por las diferentes etapas de su vida.

En el Teatro Bernal actuará Pablo Martínez Flamenco-Jazz Band (24 marzo); proyecto liderado por el trombonista murciano afincado en Ámsterdam, quien no solo enriquece el flamenco con su trombón, sino que se atreve con el cante. Estará acompañado de una formación que respira juventud y frescura: Fernando Sánchez (saxo tenor), Daahoud Salim (piano), Joan Comaposada (bajo) y Shayan Fathi (batería).

Por último, también habrá este año un concierto en el Jazzazza Jazz Club de Algezares (10 marzo), donde Kontxi Lorente, pianista y compositora, presentará una síntesis de sus últimos trabajos en formato de trío, acompañada por Ales Cesarini y Mariano Steimberg. Lorente apuesta por un jazz personal con la interpretación de temas 'standars' y de temas propios, y desde la franqueza del hardbop, se conduce por la contemporaneidad más absoluta, sin perder un ápice de sensibilidad y de personalidad en la interpretación.

El cierre a la cuarta edición del Murcia Jazz Festival será de nuevo con un espectáculo de calle gratuito (26 marzo); un matinal de jazz-swing dance en la Plaza de la Universidad a cargo de Ksenia & K Quintet.

K Quintet es un proyecto musical creado en 2019 y liderado por el matrimonio formado por el músico, compositor y contrabajista irlandés David Duffy y la famosa bailarina rusa Ksenia Parkhatskaya, toda una autoridad por su gran conocimiento de todos los estilos de las eras doradas del jazz y el swing y considerada por muchos la mejor bailarina de charleston del mundo.

Toda la información y entradas, cuyos precios oscilan entre los 6 y los 22 euros, está disponible en www.murciajazzfestival.com, así como en las web de los diferentes espacios.