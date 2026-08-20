Dos hombres resultan heridos en el derrumbe de una vivienda en Cartagena en plena madrugada

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Europa Press Murcia
Publicado: jueves, 20 agosto 2026 9:32
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CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Dos hombres, de 26 y 50 años, han resultado heridos como consecuencia del derrumbe de una vivienda de planta baja situada en la calle José Antonio Torres, del barrio de San Antón en Cartagena esta madrugada.

El incidente ocurrió a las 5.17 horas y los dos habitantes de la vivienda fueron atendidos y trasladados, conscientes, al Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena por parte de una Unidad Movil de Emergencias, según han informado desde el 1-1-2.

Hasta la zona se movilizaron efectivos de Policía Local y Bomberos de Cartagena, que aseguraron el área y colaboraron en las labores de atención a los afectados.

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