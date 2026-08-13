El eclipse solar y las 'Lágrimas de San Lorenzo' protagonizan una noche astronómica en el Cabezo de la Jara

El eclipse solar y las 'Lágrimas de San Lorenzo' protagonizan una noche astronómica en el Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras)
El eclipse solar y las 'Lágrimas de San Lorenzo' protagonizan una noche astronómica en el Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras) - AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS
Europa Press Murcia
Publicado: jueves, 13 agosto 2026 12:36
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PUERTO LUMBRERAS (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara, en Puerto Lumbreras, acogió este miércoles una jornada de observación del eclipse solar y las Perseidas, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia.

La actividad comenzó a las 19.00 horas con una explicación sobre el fenómeno y la entrega de gafas homologadas para su observación. El eclipse comenzó a las 19.41 horas y alcanzó su máximo en torno a las 20.35 horas, mientras que el fenómeno concluyó alrededor de las 21.27 horas, según ha informado el Consistorio.

Posteriormente, a partir de las 22.00 horas, los asistentes participaron en la tradicional observación de las Perseidas o 'Lágrimas de San Lorenzo', con telescopios para observar Júpiter y Saturno, una explicación sobre el cielo nocturno y una proyección audiovisual sobre meteoritos.

La concejal de Turismo, Toñi Navarro, ha señalado que el eclipse permitió vivir "una jornada histórica" y ha agradecido la participación de los asistentes y la colaboración de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia.

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