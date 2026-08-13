El eclipse solar y las 'Lágrimas de San Lorenzo' protagonizan una noche astronómica en el Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras) - AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS

PUERTO LUMBRERAS (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara, en Puerto Lumbreras, acogió este miércoles una jornada de observación del eclipse solar y las Perseidas, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia.

La actividad comenzó a las 19.00 horas con una explicación sobre el fenómeno y la entrega de gafas homologadas para su observación. El eclipse comenzó a las 19.41 horas y alcanzó su máximo en torno a las 20.35 horas, mientras que el fenómeno concluyó alrededor de las 21.27 horas, según ha informado el Consistorio.

Posteriormente, a partir de las 22.00 horas, los asistentes participaron en la tradicional observación de las Perseidas o 'Lágrimas de San Lorenzo', con telescopios para observar Júpiter y Saturno, una explicación sobre el cielo nocturno y una proyección audiovisual sobre meteoritos.

La concejal de Turismo, Toñi Navarro, ha señalado que el eclipse permitió vivir "una jornada histórica" y ha agradecido la participación de los asistentes y la colaboración de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia.