La economía de la Región de Murcia crecerá un 2,5% en 2026 y un 2,2% en 2027, según las previsiones de BBVA

Archivo - Varios billetes. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registrará un crecimiento económico del 2,5% en 2026, una décima por encima de la media de España, que se estima en un 2,4%, según los datos del Observatorio Regional de BBVA Research publicados este miércoles.

Para el ejercicio de 2027, la previsión de incremento del Producto Interior Bruto (PIB) regional se moderará hasta el 2,2%, en este caso por debajo del 2,4% previsto para el conjunto nacional.

En el ámbito del mercado laboral, el informe proyecta que la Región de Murcia experimentará un aumento del empleo del 1,4% en 2026 y del 1,3% en 2027. Con esta evolución de la actividad, la tasa de paro en la comunidad se situará en el 12,4% al cierre del bienio, una cifra que supera el 11% de media estimado para toda España.

Respecto al panorama autonómico para 2026, el crecimiento nacional estará encabezado por la Comunitat Valenciana (+3%) y Madrid (2,7%). La Región compartirá el tercer escalón de crecimiento con Cataluña, Baleares y Canarias, todas con un avance del 2,5%, mientras que el resto se situará en línea o por debajo de la media nacional.

Para 2027, las previsiones apuntan a un cambio en el liderazgo regional hacia el eje industrial y del norte. Aragón, Navarra y País Vasco encabezarán la tabla con un crecimiento del 2,8%, seguidas de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, con un 2,7%.

En este escenario, la Región de Murcia experimentará un crecimiento superior a Andalucía, Extremadura y los archipiélagos, pero por debajo de las regiones caracterizadas por su dinamismo exportador e inversor.