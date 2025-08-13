Un edificio polivalente y pionero en bioconstrucción ampliará las instalaciones del CFIE de El Palmar, en Murcia

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, durante una visita a las obras - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, lleva a cabo la ampliación del Centro de Formación e Iniciativas de Empleo (CFIE) de El Palmar con la construcción de un espacio polivalente de 279 metros cuadrados, concebido bajo criterios de bioconstrucción y arquitectura sostenible.

La actuación contempla la creación de un edificio versátil y energéticamente autosuficiente, que "permita ampliar la capacidad formativa del centro y posicionarlo como referente en la enseñanza de técnicas de construcción e instalaciones sostenibles", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El diseño se ha centrado en la eficiencia energética, el confort térmico y el aprovechamiento máximo de los recursos naturales.

El edificio se estructura en tres zonas diferenciadas: un aula de usos múltiples de 75,90 metros cuadrados de superficie útil, una zona funcional de 54,10 metros cuadrados que incluye office, aseos y cuartos técnicos y un porche cubierto de 125,68 metros cuadrados que conecta y protege ambos espacios.

La cubierta ha sido diseñada para facilitar la captación solar y la futura instalación de placas fotovoltaicas, al tiempo que se ha planificado un entorno exterior confortable y accesible durante todo el año.

Entre los elementos ya ejecutados destacan la cimentación con zapatas aisladas y correas de hormigón armado, la solera de hormigón armado, los cerramientos con bloque termoarcilla y tierra comprimida, así como una estructura de madera laminada tratada con lasur.

En fases posteriores se ejecutarán forjados de madera con paneles sándwich, cubiertas vegetales con especies autóctonas, muros de paja sobre entramado de madera, aislamientos con corcho negro y cal, carpintería en madera de iroko y acabados interiores en cerámica y piedra natural.

Las instalaciones del edificio han sido concebidas para lograr la autosuficiencia energética e hídrica. La electricidad se generará mediante paneles solares fotovoltaicos con acumuladores, garantizando el suministro eléctrico del inmueble sin depender de la red general.

El sistema de climatización combinará aerotermia con suelo radiante y enfriadores de expansión directa, reforzando las estrategias bioclimáticas implementadas en el diseño.

Además, se recogerán y reciclarán aguas pluviales y grises mediante un sistema de filtros vegetales, destinado al riego de la vegetación integrada en el proyecto. El agua caliente sanitaria se obtendrá mediante captadores solares.

Bernabé ha subrayado que "este nuevo edificio no solo es un modelo de sostenibilidad y eficiencia energética, sino también una herramienta formativa de gran valor, ya que permitirá a los alumnos del Servicio de Empleo formarse en técnicas de construcción pioneras que serán claves en el mercado laboral del presente y del futuro".

La concejala ha añadido que "apostamos por una formación conectada con la realidad y con las necesidades de transformación ecológica de nuestro entorno. Este centro será un ejemplo de cómo construir de manera responsable y con visión de futuro".