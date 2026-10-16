Eduardo Osuna toma posesión como decano de la Facultad de Medicina de la UMU

El secretario general, Gabriel Lozano, y la exdecana, Carmen Robles, aplauden a Osuna tras su toma de posesión - UMU

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eduardo Osuna ha tomado posesión de su cargo como nuevo decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia (UMU) en una ceremonia oficial celebrada en el Pabellón Docente Virgen de la Arrixaca, ubicado en el campus de Ciencias de la Salud.

El acto, que ha contado con la presencia de numerosos miembros de la comunidad universitaria, ha estado presidido por el rector de la UMU, Samuel Baixauli, junto al secretario general, Gabriel Lozano.

El nuevo equipo decanal encabezado por Osuna ha quedado integrado por diez profesionales al frente de las distintas áreas de gestión de la institución docente, según ha informado la UMU.

En el organigrama figuran Ester Beltrán como vicedecana de Desarrollo Académico, Innovación Docente y Mejora Continua; María Luisa Sánchez al frente de Estudiantes, Igualdad y Empleabilidad; Silvana Loana de Oliveira en el Grado de Fisioterapia; Antonio Ríos en el Grado de Medicina; y Fabio Camacho en el Grado de Odontología.

La estructura directiva de la facultad se completa con Juan Manuel Moreno como vicedecano de Infraestructuras, Sostenibilidad y Bienestar; Francisco Marín en Investigación e Innovación; Antonio Piñero al frente de Posgrado, Prácticas Clínicas y Simulación; Enrique Pérez-Cuadrado como responsable de Unidades Docentes y Hospitales Universitarios; y María Sabater en la Secretaría del centro.

Durante el transcurso de la toma de posesión, la Facultad de Medicina ha rendido un tributo de reconocimiento a la labor realizada por el equipo decanal saliente, de manera especial a la exdecana Carmen Robles con motivo de su reciente jubilación.