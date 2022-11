Educación anuncia la apertura de 8 nuevos comedores escolares el próximo año en la Región

La Consejería cuenta con un presupuesto de 1.532 millones que permitirá bajar las ratios y aumentar el sueldo a los docentes

CARTAGENA (MURCIA), 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Mabel Campuzano, ha anunciado la apertura de 8 nuevos comedores escolares el próximo año en la Región. En concreto, tres se ubicarán en Murcia, dos, en Bullas; uno, en Archena; uno en Ceutí y otro en Molina de Segura. "266 comedores dispensarán un menú saludable a más de 18.000 alumnos", ha apuntado Campuzano durante su comparecencia en la Asamblea Regional para informar del Presupuesto con el que contará su consejería el próximo año.

En este sentido, la consejera ha asegurado que la legislatura concluirá con "un servicio de comedor en el 60% de los colegios". Además, ha aprovechado su turno de intervención para defender la "calidad de los menús supervisados por Sanidad, no hay ninguna denuncia presentada en la Consejería, más allá de una queja", ha dicho.

La Consejería de Educación cuenta con un presupuesto de 1.532 millones de euros para 2023, una cifra "récord ", según la consejera Mabel Campuzano, que permitirá "conseguir una mayor calidad educativa y garantizar la libertad de los padres para conseguir la mejor educación para sus hijos".

En concreto, el presupuesto ha aumentado en 111 millones de euros con respecto al año anterior. Campuzano ha detallado que se destinarán 221 millones de euros en Atención a la Diversidad e Inclusión Educativa, 42 millones de euros para infraestructuras, 47 millones de euros para becas y ayudas, 186 millones para FP y 100 millones para mejorar las condiciones laborales de los docentes.

Durante su comparecencia ha avanzado que 988,6 millones del presupuesto se destinará para el personal docente de los centros públicos y que el incremento de 76 millones de euros de esta partida servirá para asumir los incrementos retributivos de los funcionarios.

En cuanto a la mejora de las condiciones del profesorado tienen previsto convocar masivos procedimientos selectivos para reducir la interinidad por debajo del 8% en Secundaria, al igual que ya se ha hecho en Primaria, donde la tasa de interinidad se sitúa en el 4%.

Asimismo, se prevé una bajada de las ratios para mejorar los resultados académicos y del profesorado. En ese sentido, la consejera ha anunciado que iniciarán una ronda de contactos para poder alcanzar acuerdos y disminuir la ratio de 25 alumnos a 22 alumnos en Educación Infantil.

En materia de infraestructuras también sube el presupuesto de 27 millones a 42 millones de euros, lo que significa un incremento del 55,5%. "Este incremento da respuesta a las necesidades", ha dicho añadiendo que las mejoras de centros serán por valor de 15 millones de euros realizando inversión en todas las etapas educativas. Así, esos fondos incidirán en la accesibilidad, mejorar la seguridad, la eficiencia energética, para afrontar el plan de retirada de cubiertas y afrontar la instalación de placas fotovoltaicas o rehabilitar determinados espacios.

Además de eso, Campuzano ha señalado que el presupuesto también contempla que los especialistas de FP se conviertan en nivel A1 con fondos propios no estatales y sobre el dinero que se destina a la educación concertada, 305 millones de euros, asegura que este presupuesto es "proporcional", ya que es una quinta parte del presupuesto para un tercio de los alumnos y también garantiza "la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos".

Sobre las ayudas al alumnado, la consejera ha señalado que 15,1 millones de euros irán para implantar la ley de gratuidad de libros desde 3º de Primaria hasta 4º de la ESO. "Más de 200.000 alumnos son beneficiarios de estas ayudas", ha añadido.

La consejera también ha hecho referencia a las protestas de los padres de niños con discapacidad y a su petición de contratar a más auxiliares. Según ella, se está haciendo el reparto según marca la normativa.

REACCIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Antonio Espín ha asegurado que el sistema educativo en la Región "está agonizando". Según ha dicho, con 11 millones de euros más "se pueden hacer muchas cosas, pero también con los 57 millones de euros más que ampliaron el año pasado". Para el parlamentario ese incremento del presupuesto "no ha ido a parar donde tenía que haberlo hecho, las cuentas son papel mojado, no tienen un plan", ha advertido poniendo de manifiesto que la reducción de ratios que plantea la Consejería no es real, "con lo que han presupuestado no podrán reducir los ratos a o ser que hagan magia".

Desde el Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín ha dicho sobre la reducción de ratios que "la palabra ratios ni aparece en el texto del anteproyecto de ley ni en la memoria de la Consejería, hemos sido engañados". El diputado de Ciudadanos, Juan José Molina, ha señalado, por su parte, que "estamos en el pozo. Vamos a salir primero del pozo y luego buscaremos la excelencia", ha dicho respecto a la bajada de las ratios.

Por parte del grupo parlamentario liberal, Francisco Álvarez, asegura que "si queremos dar una educación de calidad, debemos empezar por que dispongan de buenos profesores y de los colegios adecuados, sin atender estas cuestiones de nada servirán las medidas que se tomen".

Finalmente, el diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco ha recordado que desde el año 2015 se incrementa el presupuesto en Educación. Además, se ha referido al presupuesto de la educación concertada pidiendo el "respeto para el 100% de las familias", en alusión a unas declaraciones realizadas por Podemos sobre el presupuesto destinado a la concertada. También "ha renegado" de la ley Educativa, "el abandono escolar temprano no se reduce rebajando la exigencia, sino combatiendo el abandono escolar temprano y con refuerzo educativo, como se hace en la Región".