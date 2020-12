Educación defiende que su orden de semipresencialidad "cuenta con el informe favorable de servicios jurídicos"

MURCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Cultura ha afirmado que su orden de semipresencialidad "cuenta con el informe favorable de los servicios jurídicos".

La Consejería ha contestado de esta forma a la FAPA-RM Juan González, que ha denunciado públicamente que la consejera del ramo, Esperanza Moreno, "incumple los acuerdos adoptados, de obligado cumplimiento, que firmó en la Conferencia Sectorial de Educación que ordenaban que el principio general del curso 2020-2021 fuera la presencialidad".

En este sentido, la Consejería explica que el informe favorable de los servicios jurídicos establece que los acuerdos de la sectorial de educación (consejerías y Ministerio) son de obligado cumplimiento y la orden de semipresencialidad de la Consejería "no incumple nada", según informaron fuentes de este departamento en un comunicado.

"El acuerdo de la Sectorial al que se hace referencia no establece la obligatoriedad de la presencialidad, sino que establece que se aplicará con carácter general, pero no obliga", según la Consejería. Por lo tanto, añade, "no se está incumpliendo nada".

Por otro lado, la Consejería señala que en dicho acuerdo "no se determina ni se especifican etapas educativas". Por último, si esto fuera así, advierte que "una amplia mayoría de comunidades autónomas estaría incumpliendo ese acuerdo, ya que son muchas las que cuentan con semipresencialidad en ESO y Bachillerato, al igual que en Infantil y Primaria como es el caso de Ceuta y Melilla, territorios que, además, dependen del Ministerio de Educación".

Desde la Consejería de Educación y Cultura "sorprende y preocupa que desde la Federación de Padres y Madres Juan González se ponga en duda una decisión avalada por servicios jurídicos e intenten crear dudas al respecto del trabajo independiente de este departamento de técnicos funcionarios".