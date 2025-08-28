Los efectivos de la Región de Murcia combaten los incendios forestales dentro y fuera de la Comunidad

La coordinación del dispositivo de la Región ha permitido atender varios incendios en Murcia mientras apoyaba en Extremadura

MURCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinación del dispositivo regional contra incendios forestales de la Región ha permitido atender varios incendios en la Comunidad mientras se daba apoyo en Extremadura.

Concretamente, el dispositivo regional atendió en una misma semana cinco incendios en la Comunidad mientras participaba en la extinción de los fuegos de Extremadura y participa con dos técnicos de enlace con los equipos alemanes y eslovacos desplegados en misión FAST. Todo ello registrado en la penúltima semana de agosto.

De esta forma, la Región presta su ayuda para colaborar en la lucha contra el fuego en otras comunidades de forma solidaria y atendiendo la petición de ayuda, bien por las autoridades del territorio afectado, bien por el Gobierno de España, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), siempre que la situación en la Comunidad lo permita.

Uno de los dispositivos de mayor envergadura desplegado fuera de la Comunidad, tanto por el número de efectivos como por la duración de la misión, ha sido el desplegado para colaborar en la extinción de incendios forestales de Cáceres durante seis días.

Casi medio centenar de profesionales y una decena de vehículos dotados con los materiales necesarios para el trabajo y el transporte del personal trabajó durante seis días en Cuacos de Yuste, Aliseda y Jarilla, colaborando en la estabilización de más de 10.000 hectáreas afectadas. Por su parte, la aeronave de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias realizó un total de 43,5 horas de vuelo en los trabajos de extinción.

La respuesta ante una petición de colaboración entre comunidades está definida en el Plan de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales en la Región de Murcia (Infomur), donde se recoge la composición y organización del equipo preparado para actuar fuera de la región, este equipo se denomina Columna de Acción Exterior (CAE) y para su movilización siempre se tendrá en cuenta la situación real de la Región en cuanto a incendios activos y recursos disponibles.

El subdirector general de Emergencias, Diego del Rey, ha explicado que "el plan Infomur tiene como objetivo fundamental establecer la organización jerárquica y funcional de todos los recursos participantes, para hacer frente a las emergencias por incendio foresal, integrando a todos los recursos y servicios bajo procedimientos de actuación y protocolos específicos"

El Plan como tal es esencial porque "organiza el sistema regional de protección civil ante el riesgo de incendios forestales, define las competencias de cada administración, detalla los recursos que se movilizan en cada fase de riesgo y deja claro cuáles son los protocolos de actuación en caso de emergencia", ha subrayado.

La recepción y coordinación de la petición corresponde a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, a través del Centro de Coordinación Operativa de Emergencias (CECOP), que coordina también la intervención de otros recursos de la Comunidad, en especial, de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF).

En cuanto a la ayuda internacional en incendios forestales, la gestión corresponde a la administración del Estado. El Mecanismo Europeo de Protección Civil (UCPM), coordinado por la Dirección General de Operaciones de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, se activa por aquellos países que necesitan apoyo en situaciones de emergencia y desastres naturales. Una vez activado, los recursos son asignados a las emergencias en los países solicitantes.

Este el caso del equipo eslovaco-checo de helicópteros 'Black Hawk' y de un equipo de bomberos alemanes desplazados a España, entre otros, en las emergencias por incendios forestales registrados en agosto. Paralelamente, en este marco de los incendios forestales, se activa por MITECO el Equipo de Evaluación y Asesoramiento en Incendios Forestales (FAST) que surgió en el seno del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Los expertos del equipo FAST cuentan con formación en ingeniería forestal o de montes, alto nivel de idiomas, y experiencia en plantificación, operaciones, logística y prevención de incendios. La Región de Murcia ha aportado al FAST dos técnicos especializados para servir de enlaces con los equipos alemán y eslovaco-checo.

MEDIOS AÉREOS Y TERRESTRES

Más de 500 profesionales trabajan cada día en el plan Infomur en el período de máxima alerta, que se prolonga desde el 1 de junio al 30 de septiembre, y disponen de un nutrido dispositivo de medios aéreos y terrestres para combatir los incendios forestales.

Por un lado, tres helicópteros con base en Alcantarilla, Sierra de la Pila (Abarán) y Zarcilla de Ramos (Lorca) para la extinción, al que se añade otro medio aéreo encargado de la vigilancia y coordinación, dotado con los medios técnicos necesarios para permitir la transmisión de imágenes en tiempo real y poder así detectar focos en zonas de difícil acceso, además de ser un recurso fundamental durante la extinción ya que en él se embarca la figura del coordinador de medios aéreos.

En cuanto a los recursos terrestres, se dispone de un total de 115 medios: 22 camiones de extinción de más 4.000 litros, 2 unidades móviles de meteorología y transmisiones, 1 tractor forestal ligero de cadenas con pala empujadora y 5 vehículos de extinción de 800 litros, a los que se suman unos 60 vehículos de protección civil y el puesto de mando avanzado y otros 25 vehículos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento.

LO PRIMERO, PREVENCIÓN

En un esfuerzo conjunto por preservar y proteger el patrimonio natural de la Región de Murcia, el Gobierno regional reafirma su compromiso con la protección del medio natural intensificando las labores de prevención selvícola e implementando numerosas medidas para prevenir incendios forestales.

"Además de mejorar en la gestión de las emergencias y en recursos de extinción, y de incorporar nuevas tecnologías, la prevención de incendios forestales reserva un espacio fundamental a la gestión forestal, consiguiendo mayor discontinuidad de las masas forestales y diversificando las estructuras de la vegetación", ha señalado el jefe del Servicio de Defensa Forestal del Medio Natural, Manuel Páez.

La selvicultura preventiva persigue la disminución de la inflamabilidad de la masa mediante la creación de discontinuidades que transformen el monte en un mosaico, con alternancia de especies de distintas biomasas, mezcla de coníferas y frondosas, mezcla de edades, espacios abiertos entre las superficies arboladas, entre otros.

Para ello, la Región de Murcia cuenta con la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF), formada por un equipo de casi 500 personas, compuesto por técnicos de extinción de los cuerpos de ingenieros, el Cuerpo de Agentes Medioambientales y los Bomberos Forestales del Servicio de Prevención Selvícola y Defensa del Patrimonio Forestal de la Región de Murcia, que se organizan en 19 brigadas forestales, 4 brigadas de intervención rápida, 3 brigadas helitransportadas y 20 puntos de vigilancia fija distribuidos por zonas estratégicas de la Región, además de las brigadas técnicas y unidades de análisis y planificación.

Un ejemplo de estas actuaciones es el ambicioso proyecto que acaba de poner en marcha el Gobierno regional para reforzar la vigilancia forestal y la prevención de incendios en Lorca, Totana y Mazarrón. Dotado con más de 1,1 millones de euros, financiado con fondos Feader, incluye nuevas infraestructuras de vigilancia, tratamientos selvícolas en 25 hectáreas y mejoras de más de 40 kilómetros de caminos forestales.