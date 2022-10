Ejecutivo murciano critica que el Gobierno de Pedro Sánchez "recorta un 33%" la inversión de los PGE en la Región

Ortuño afirma que el objetivo del Gobierno murciano es tener su presupuesto autonómico listo "lo antes posible"

MURCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño, ha lamentado que la Región es la "gran perjudicada" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 ya que "es, una vez más, la comunidad en la que más cae la inversión con respecto a este año".

En concreto, ha criticado que el Gobierno de España "recorta un 33%" la inversión en la Región, lo que quiere decir que "perdemos uno de cada tres euros que contemplaban los PGE para la Región este año".

Ortuño ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que en su reunión de este jueves ha analizado el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)de 2023 y cómo afecta a la Región. "Efectivamente, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a maltratar a la Región de Murcia" en los PGE de 2023.

Se trata, según Ortuño, de unos Presupuestos con "recortes en proyectos estratégicos que lastran las posibilidades de desarrollo económico y social del millón y medio de españoles que vivimos en esta Comunidad".

"Con una situación económica complicada y con una inflación disparada, el Gobierno de Pedro Sánchez muestra cero sensibilidad y cero responsabilidad con los ciudadanos de la Región de Murcia", según Ortuño, quien cree que esta bajada "es especialmente difícil de justificar cuando los PGE para 2023 son los más elevados de la historia y cuando el propio Gobierno central los ha calificado como expansivos en el gasto".

Ha señalado que los PGE de 2023 "aumentan el gasto por el brutal incremento de la recaudación de impuestos como consecuencia de la inflación" que el Gobierno de España es "incapaz" de controlar. Por tanto, cree que los murcianos sufren un "doble castigo", ya que, por un lado el Gobierno de España les "machaca a impuestos" y, posteriormente, ese dinero "se invierte en otros lugares mientras aquí sufrimos un recorte tras otro".

"BAJA EJECUCIÓN DE LOS PGE"

A esta situación, según Ortuño, hay que sumar "la baja ejecución de los Presupuestos del Estado en casi todo lo que tiene que ver con la Región". Además, ha señalado que hay proyectos que estaban recogidos en los PGE de 2022 que "se repiten en 2023 o, directamente, desaparecen o se ven reducidos".

Por ejemplo, ha señalado que el Gobierno central "abandona la llegada del AVE a Cartagena y retrasa la de Lorca; mientras que el tercer carril de la A-7 a Alhama de Murcia tenía un millón de euros presupuestado y no se ha ejecutado nada". "Lo mismo sucede con el Arco Norte de la capital y con el Arco Noroeste, cuyas obras se frenan, por lo que tendremos que seguir sufriendo los continuos atascos en el entorno de la capital", ha aseverado.

En cuanto al Mar Menor, ha criticado que "existe una consignación presupuestaria que está muy por debajo de los cientos de millones de euros que anunciaba a bombo y platillo la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera".

Asimismo, ha reprochado que la recuperación de la bahía de Portmán "sufre un nuevo frenazo con solo un millón de euros y nada para los años siguientes". En el ámbito cultural, ha lamentado que "desaparece la inversión para el Castillo de Monteagudo".

"Estos PGE de 2023 son absolutamente rácanos con la Región de Murcia y suponen un nuevo castigo de Pedro Sánchez, que se suma a otros tantos: somos la comunidad autónoma peor financiada; la segunda que menos Covid recibió durante la pandemia; la cuarta a la que menos fondos NEXT Generation han destinado; nos han dejado sin conexión directa por tren con Madrid; y quieren recortar el agua del trasvase Tajo-Segura prácticamente a la mitad, lo que supone condenar a la ruina a nuestro campo y a nuestra agricultura", según Ortuño.

A su juicio, este "maltrato" resulta "mucho más sangrante" al constatar que "Cataluña vuelve a ser una de las comunidades que más inversiones recibe" y al ver que otras autonomías con gobiernos "afines" al Ejecutivo central "ven incrementados su presupuestos con datos que ya quisiéramos para la Región de Murcia". Por ejemplo, ha señalado que Navarra "aumenta un 34%" y Baleares "un 19%".

"Con los PGE, el Gobierno de Pedro Sánchez tenía la oportunidad de haber compensado la infrafinanciación que padecemos en la Región de Murcia y, muy al contrario, ha optado por apretarnos un poco más el cinturón con la complicidad de aquellos que, dentro de nuestra Región, tratan de justificar unas cuentas mientras traicionan los intereses de sus paisanos", tal y como ha apostillado el consejero.

Por ejemplo, ha criticado que el delegado del Gobierno en la Región, José Vélez, "sube o baja el periscopio del submarino según le conviene", en referencia a la inversión en el programa S-80. "Nosotros siempre hemos defendido que esa inversión, que es importante para Cartagena y para la Región, no debe territorializarse y debe estar en los Presupuestos del Ministerio de Defensa, tal y como ha sucedido", según Ortuño.

"Evidentemente, desde el Gobierno regional vamos a hacer todo aquello que esté a nuestro alcance y vamos a usar todas las herramientas para enmendar unas cuentas para que recojan las inversiones que necesitamos, que merecemos y que son justas dentro de un reparto equilibrado de los fondos del Estado", ha advertido.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD

Al ser preguntado por la tramitación de los Presupuestos de la Comunidad para 2023, Ortuño ha señalado que "se está trabajando en ello" y se ha mostrado "convencido" de que habrá noticias sobre ello en las próximas semanas.

El consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, "está preparando toda la documentación e información necesaria".

Al ser preguntado por si le preocupa la aprobación de estos Presupuestos dada la nueva composición del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Ortuño ha afirmado que el Gobierno regional está "centrado en lo importante" que es "seguir gestionando, seguir trabajando y defendiendo los intereses de la Región".

En este caso concreto, ha señalado que están centrados en "tener lo antes posible esos Presupuestos". "Estamos convencidos de que tenemos que seguir en esa línea y, por tanto, vamos a seguir trabajando por el millón y medio de murcianos y para tener esos Presupuestos aprobados lo antes posible", ha remarcado.

En cualquier caso, ha reconocido que el Consejo de Gobierno no ha tratado la situación de la Asamblea Regional, que "no es deseable y no gusta a nadie". Con todo, ha insistido en que es una situación que "no ha protagonizado el Grupo Parlamentario Popular".

No obstante, ha señalado que esto no "distrae" al Ejecutivo autonómico "de lo importante, que es seguir defendiendo los intereses generales de la Región".