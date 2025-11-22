Elena Casado (PSRM): "El PSOE combate la violencia de género con más derechos y más protección"

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSRM-PSOE, Elena Casado, ha declarado este sábado que "mientras PP y Vox ponen en riesgo a las mujeres, el PSOE combate la violencia de género con más derechos y más protección". "Los gobiernos del PP y Vox ponen en riesgo la seguridad de las mujeres. Los pactos del PP y Vox niegan la violencia machista, desmantelan las políticas para proteger a las mujeres y amparan a los agresores", ha añadido.

"Es indecente que el PP esté utilizando a las víctimas de violencia de género para sacar rédito político. Pedimos al PP responsabilidad. De las treinta y ocho mujeres asesinadas víctimas de violencia de género en lo que llevamos de 2025, dos eran de la Región de Murcia y, de los tres menores asesinados por violencia vicaria, una era de la Región, Nadia que tenía sólo cinco años", ha dicho Casado.

"Mientras el Partido Popular alimenta con bulos el miedo en mujeres que viven aterrorizadas, desde el Partido Socialista, seguiremos trabajando sin descanso para proteger a las mujeres y erradicar la violencia machista. Queremos mandar un mensaje claro a todas las mujeres que sufren la violencia machista: estamos a vuestro lado. Siempre lo estaremos", ha aseverado.

El compromiso del Gobierno de España con las mujeres "es incuestionable", ha dicho, y ha recordado que el pasado mes de abril, el Ministerio de Igualdad acordó con las Comunidades Autónomas la distribución de 179,8 millones de euros destinados a la lucha contra la violencia machista, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género.

De estos, a la Región de Murcia le corresponden 6.314.287,26 euros. "Desde la Ley de Igualdad de 2007 hasta el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el PSOE ha estado al frente de los avances en derechos de las mujeres", ha recordado la secretaria de Igualdad del PSRM.

"El PSOE, desde el Gobierno de España, sigue poniendo en marcha medidas para proteger a las mujeres y a los menores de la violencia machista. Con el Anteproyecto de Ley Orgánica contra la Violencia Vicaria, el PSOE impulsa una ley pionera en Europa que protege a mujeres, hijos e hijas frente a la violencia vicaria, consolidando a España como referente internacional en igualdad y derechos humanos", ha destacado Casado.