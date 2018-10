ElPozo reúne por primera vez a hombres y mujeres de toda España en el I Congreso Nacional de Responsables del Hogar

Publicado 27/09/2018 12:24:35 CET

MURCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

ElPozo Alimentación acoge entre este jueves y viernes, en sus instalaciones en Alhama de Murcia, el I Congreso Nacional de Responsables del Hogar para analizar, entre otras cuestiones, la necesidad de una alimentación saludable, pautas para el bienestar familiar, las claves de un consumo responsable, así como los nuevos estilos de vida existentes y sus exigencias.

Administrar la economía doméstica no es tarea fácil. La unidad familiar no deja de ser una pequeña empresa en la que hay ingresos, gastos, inversiones a medio y largo plazo, necesidades de estructura y, cómo no, un programa de objetivos. Para analizar las claves de una buena gestión del hogar, este congreso reúne más de 300 personas en un encuentro precursor en España.

Un evento nacional que la empresa de alimentación ha organizado en colaboración con la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (ThaderConsumo) y la Federación Valenciana Tyrius, bajo el lema 'Pilar fundamental de la economía familiar' reúne en la Región de Murcia a los colectivos confederados y representantes de cada provincia española, integrados en la federación.

La iniciativa busca reconocer la labor que a diario llevan a cabo los encargados de gestionar las necesidades familiares. Así, se está debatiendo, por ejemplo, sobre cómo han variado las nuevas estructuras familiares.

Además de destacar la corresponsabilidad del hogar, dejando patente que, aunque la gestión doméstica sigue recayendo de manera mayoritaria en las mujeres, cada vez hay más hombres responsables de las tareas de casa.

Con este foro, ElPozo Alimentación busca ayudar a definir los puntos fuertes de una nutrición sana gracias a la selección de los mejores productos para el consumo de las familias. Todo ello a sabiendas de que es fundamental trasladar hábitos de alimentación saludables a las nuevas generaciones.

ElPozo Alimentación promoverá también, con motivo de este congreso, un concurso en redes sociales '#YoCocinoenCasa', que premiará la fotografía del mejor plato elaborado con los productos de la compañía, y que estará vigente desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre.

Trata de poner luz a un trabajo que muchos consideran el más importante: cuidar de nuestra familia. No en vano, el origen familiar de la empresa, junto a otras de sus fortalezas como la innovación, la trazabilidad o la seguridad alimentaria, ha conformado el ADN de una marca que ya está presente en ocho de cada diez hogares españoles y que exporta sus productos a más de 80 países.

El desarrollo del programa comprende diversas actividades que mezclan lo profesional y lo cultural con iniciativas que darán a conocer la Región, y también los estilos de alimentación y sus características nutritivas.

El encuentro cuenta con la participación de especialistas y ponentes expertos en nutrición que están ofreciendo sus conocimientos y experiencias en los hábitos de la alimentación en el hogar, y las formas más saludables en lo referente a la preparación de los alimentos.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO

La inauguración del congreso que ha tenido lugar en las instalaciones de ElPozo Alimentación ha contado con la participación de la presidenta de ThaderConsumo, Juana Pérez; el delegado del Gobierno, Diego Conesa; el consejero de Salud, Manuel Villegas y el presidente de la compañía, Tomás Fuertes.

A continuación, se han celebrado unas ponencias bajo el tema 'Técnicas culinarias', por parte de Sergio Fernández, cocinero, presentador de televisión y escritor.

Tras esta intervención, se han abordado los 'Nuevos retos y demandas del consumidor', en una mesa redonda con el veterinario Blas Marsilla, el médico y nutricionista Valentín Cadenas, y el director de Marketing de ElPozo Alimentación, Julián González, además de la directora general de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural, Carmen Sandoval.

La jornada de este jueves concluirá con un taller de experiencia gastronómica con las intervenciones del cocinero Sergio Fernández, el presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, y el enólogo de Bodegas Luzón, Vicente Micó.

Durante la tarde se visitarán las instalaciones del Centro de Procesamiento de Carnes de la firma de alimentación y finalizará con una ruta cultural por la ciudad de Murcia.

Este viernes el Congreso se celebrará en Agalia Hotel de Murcia y comenzará con la ponencia 'Falsos mitos en la alimentación', a cargo de la experta en Nutrición y Dietética Humana, María del Mar López, del área de I+D de ElPozo Alimentación.

Las actividades continuarán con un curso de corte y aprovechamiento del jamón, impartido por los maestros jamoneros de esta empresa elaboradora de alimentos en base a proteínas, José Manuel Fernández y Roberto Arques.

Este evento, pionero en el país, finalizará con el acto de clausura a cargo del director general de ElPozo Alimentación, Rafael Fuertes, y el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán.