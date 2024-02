El 'Else', la embarcación de ANSE, nueva aula para los estudiantes de CAFD de la UCAM

Los alumnos de la UCAM a borde del 'Else'

El 'Else', la embarcación de la Asociación de Naturalista del Sureste (ANSE), se ha convertido en la nueva aula de las prácticas de 'Deportes Nauticos' de los alumnos de segundo curso de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) del Campus de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) en Cartagena.

En él aprenden el manejo de las embarcaciones de vela. "Hemos dado un salto de calidad empleando grandes buques, como éste. La idea es que todos los alumnos puedan ir en la embarcación como si de la propia tripulación se tratara, es una auténtica aula flotante", comenta el profesor, Paco Segado.

"Ahora, al colaborar con ANSE se pretende también que cada salida al mar esté asociada a alguna acción medioambiental, bien sea de limpieza o para conocer la riqueza marina de nuestro litoral", ha añadido Segado.

Se trata de una iniciativa pionera que busca que el alumnado "se familiarice con las maniobras y la terminología náutica, para que sea capaz de hacer frente a cualquier tipo de navegación, bien en este tipo de barcos o de menor eslora", ha explicado Paco Cózar, socio de ANSE y patrón del Else.

"No es un barco moderno, por lo que las maniobras no están automatizadas, y en parte necesitas destreza y fuerza física, además de conocer el mar" ha apuntado. Cózar ha asegurado que de esta manera los alumnos trabajan valores como "la labor en equipo, ya que el patrón no es nada sin la tripulación, desde la persona que cocina hasta el último aprendiz, que te puede hacer una pregunta que te enseñe algo".

Los alumnos se han mostrado satisfechos con esta nueva clase y han asegurado que "permite aprender mucho más que en clases tradicionales en el Campus".