Los empleados públicos podrán hacer los exámenes para acreditar sus competencias también en Lorca y Caravaca de la Cruz

Imagen Del Curso De Manera Presencial Para Acreditar Sus Competencias En El Marco Del Programa 'Certificarm' - CARM

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (Efiap), dependiente de la Dirección General de Función Pública y Diálogo Social, va a ampliar el número de sedes en las que los empleados públicos pueden examinarse de manera presencial para acreditar sus competencias en el marco del programa 'Certificarm'.

Hasta ahora, estas pruebas presenciales se podían realizar en las sedes de Murcia, Cartagena y Cieza, y a ellas se van a sumar en los próximos meses dos nuevas aulas en Caravaca de la Cruz y en Lorca, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La directora general de Función Pública y Diálogo Social, Micaela Martínez, ha destacado el papel esencial de la Efiap y de estos programas "para mejorar la formación y la capacitación de los empleados públicos y, de esta manera, mejorar la labor de servicio público que hacemos para los ciudadanos de la Región".

En este sentido, la responsable de Función Pública ha subrayado que la ampliación en el número de sedes "se enmarca en nuestros esfuerzos constantes para llevar esta formación a todos los empleados públicos, que a partir de ahora contarán con más posibilidades para examinarse y también contribuiremos a evitar desplazamientos".

El programa 'Certificarm' es una de las herramientas formativas de la Efiap dirigida al personal de las administraciones públicas de la Región y está diseñada para que puedan validar sus competencias a través de pruebas de evaluación presencial.

A través de este proceso, que está abierto durante todo el año, los empleados públicos que ha realizado los cursos específicos de la plataforma 'Form@carm' pueden acreditar dichas competencias superando una prueba presencial.

Solo en los seis primeros meses de 2025, el programa 'Certificarm' ha permitido que un total de 3.042 empleados públicos hayan acreditado diversas competencias a través de 39 acciones formativas en línea que están disponibles en la plataforma 'Form@carm'.