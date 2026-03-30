Las empresas murcianas mantienen la confianza, pero crece la preocupación por los costes y el absentismo

Presentación del ICE Región de Murcia - CÁMARA DE COMERCIO

MURCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de la Región de Murcia cerró el segundo semestre de 2025 en 30,6 puntos, una cifra que supone un ligero descenso frente a los 32,3 puntos del periodo anterior, pero que mantiene el signo positivo.

Los datos, elaborados por PwC para CROEM y la Cámara de Comercio de Murcia, confirman que dos de cada tres empresas murcianas aumentaron su cifra de negocio en la última mitad del año, mientras que el 40% de las firmas exportadoras elevó sus ventas al exterior.

Pese a esta solidez, el informe identifica el absentismo laboral como un factor de impacto directo en la productividad, con una reducción de la facturación para el 46% de las compañías debido a las bajas por incapacidad temporal.

Las expectativas para el primer semestre de 2026 muestran una mayor cautela, ya que solo una de cada cuatro empresas anticipa crecimientos en el empleo, aunque algo más de la mitad prevé un aumento de su facturación.

La inversión se mantiene como una variable al alza para una de cada tres compañías del tejido productivo regional.

Según ha explicado la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes, "a pesar de la fortaleza que demuestran nuestras empresas, que quieren crecer, invertir y crear empleo, la coyuntura geopolítica introduce incertidumbre debido a su impacto en el comercio internacional y en los costes de la energía".

El análisis por sectores revela una evolución desigual, con el comercio en una fase de dinamismo frente al enfriamiento acusado de la industria tras el deterioro de sus indicadores a lo largo de 2025.

Por su parte, el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), Miguel López Abad, ha destacado que "el absentismo laboral ha dejado de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en un reto estructural que penaliza la productividad, incrementa los costes y limita el crecimiento potencial de las empresas de la Región de Murcia".

El informe subraya que dos de cada tres compañías perciben un aumento en el número o duración de las bajas laborales en los últimos años, lo que consolida este factor junto a la escasez de personal cualificado y el alza de costes como los principales límites a la actividad.