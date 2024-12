La Escuela de Diseño, primer puesto como centro público del país en el ranking Global Creative College

MURCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Diseño de la Región de Murcia ocupa la primera posición como centro público del país en el ranking Global Creative College The One Club for Creativity, una organización internacional sin fines de lucro que elabora un ranking internacional de las instituciones educativas valorando la relevancia e importancia de los premios que han obtenido sus alumnos.

En la clasificación, la Escuela Superior de Diseño es el primer centro educativo público español y ocupa la tercera posición a nivel nacional, la posición 12 en el listado europeo y el puesto 30 en el ranking mundial.

En el caso de la Escuela de la Región, se han tenido en cuenta cuatro galardones de los ADC Europe Student - ADCE Student Awards obtenidos por su alumnado, tres de ellos obtenidos con el proyecto de comunicación para el apoyo de las investigaciones de enfermedades raras con pez cebra en la Región y otro por la campaña RARO para la recuperación de actividades rurales olvidadas.

La Escuela de Diseño de la Región cuenta con más de 350 alumnos y ofrece los grados de Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Diseño de Interiores y Diseño de Producto.