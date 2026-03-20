Escuela EMPI y la Fundación Centauro Quirón abren su centro de atención temprana

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante la inauguración del centro de Atención Temprana 'Empi Centauro' - COMUNIDAD

MURCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo centro de Atención Temprana 'EMPI Centauro', en Murcia, gestionado por la escuela infantil EMPI y la Fundación Centauro Quirón, tiene capacidad para atender a 150 niños y cuenta con unas instalaciones de más de 4.000 metros cuadrados y 14 salas para prestar diferentes servicios.

Se trata de un proyecto que incluirá atención especializada hasta los seis años de edad y que incorpora terapias innovadoras, adaptadas a las necesidades de cada usuario.

Ofrece atención psicológica, logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia, atención a las familias y otras terapias asistidas con animales, según informa el Gobierno regional en un comunicado.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, junto con el presidente de la Fundación Centauro Quirón, Pedro Ferrer, ha participado en el acto de inauguración del centro, que ha contado con la colaboración de una niña, usuaria de la Fundación, que ha intervenido como madrina y ha acompañado a la consejera en el corte de la cinta con la que han quedado inauguradas las instalaciones.

Conchita Ruiz ha explicado que la Región "crece con este nuevo centro de Atención Temprana, crece en servicios y crece en calidad de vida para los niños que requieren de estas terapias. Un nuevo recurso para las familias que pueden encontrar la respuesta adecuada para sus hijos e hijas".

Desde EMPI Centauro han puesto en marcha esta iniciativa, que ofrecerá un enfoque integral para trabajar el desarrollo cognitivo, emocional y social de los menores, partiendo de una atención personalizada.

Además, el centro estará abierto en horario de tarde, a fin de facilitar la conciliación familiar y laboral. De los 4.000 metros cuadrados de extensión del centro, 1.800 corresponden a la superficie construida. Cuenta con diez aulas, una sala para psicomotricidad, dos salas polivalentes y un taller sensorial.

El resto de la superficie son zonas al aire libre y jardines. Esa área está orientada a ofrecer un espacio, con más luminosidad, en el que los usuarios puedan interactuar con un entorno adecuado, a fin de potenciar sus capacidades.