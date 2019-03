Publicado 02/03/2019 18:29:38 CET

MURCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Castejón ha vuelto a montar este sábado un acto electoral para colar ante la opinión pública dos protocolos sobre la Catedral y en Anfiteatro que no son más que humo, que no tienen base real ni presupuestos firmes. Cuando no hay ni proyectos ni fondos, esos protocolos no son más que protocolos fantasma", ha dicho el portavoz popular, Francisco Espejo, para quien "es importante recordar que Castejón y Pedro Sánchez no tienen ni presupuestos aprobados ni tiempo para hacer nada".

Espejo ha dicho que "la gran promesa de Castejón sobre la Catedral es que hará un concurso de ideas sobre los usos del monumento, cuando ella sabe perfectamente que los usos de la Catedral saldrán en el Plan Director, que se está elaborando gracias a la financiación de la Comunidad Autónoma".

"Hasta que se termine, nadie sabe saben qué se puede hacer en la Catedral ni cuánto costará hacerlo. Pero, como estamos en campaña, Castejón se lanza a decir que la rehabilitación está asegurada incluso se atreve a decir que estará terminada en dos años, cuando solo el plan director tiene un año de redacción. Prometer Catedral en dos años es un insulto a la inteligencia de los cartageneros", ha añadido.

El portavoz popular señala, además, que "el propio Pedro Saura ha tendido que reconocer que solo tiene un millón para el Anfiteatro, cuando el gobierno de Castejón dice que cuesta cuatro y todos nosotros sabemos que, en realidad, ese proyecto necesitará muchas más inversiones. No tienen dinero, pero se atreven a prometer que lo harán en tres años. Esa es la mejor demostración de que todo esto no es más que una huida hacia adelante de Castejón por miedo a presentarse a las elecciones con las manos vacías".

Castejón y Saura lo que han hecho este sábado es "representar una comedia partidista y desleal, de la que ha eliminado al Gobierno regional para que no les estorbe en la foto, y que ha sido quien ha pagado los planes directores tanto de la Catedral como del Anfiteatro", ha apuntado.

Espejo ha explicado que "a partir de este martes, el gobierno de Pedro Sánchez tiene prohibida la propaganda electoral, por eso ha aprovechado este último fin de semana para lanzar una andanada de promesas electorales que son insuficientes y están llenas de mentiras y medias verdades, que es el sello propio del PSOE de Castejón y Pedro Sánchez".