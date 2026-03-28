La Esperanza protagoniza la tarde del Domingo de Ramos

Archivo - Imagen del paso 'Dejad que los niños se acerquen a mí' - CONFRADÍA DE LA ESPERANZA - Archivo

MURCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los cofrades de la Pontificia, Real y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza, María Santísima de los Dolores y del Santo Celo por la Salvación de las Almas saldrán a la calle este Domingo de Ramos a las 18.00 horas desde la iglesia de San Pedro.

Este año, estrena un estandarte bordado por Sebastián Marchante, de la Hermandad 'Dejad que los niños se acerquen a mi'. Además, se ha restaurado la Cruz Guía.

La cofradía, fundada en 1954, luce túnica verde. Su recorrido es de 2.320 metros y lo realizan en 120 minutos.

La Esperanza saca a la calle nueve pasos. Abre el cortejo 'Dejad que los niños se acerquen a mi' (2009), obra de Francisco Liza, a continuación, 'Arrepentimiento y perdón de Santa María Magdalena' (1983-2014) de Francisco Liza y Antonio Castaño; 'Entrada de Jesús a Jerusalén' (1984-1987), obra de José Hernández; 'San Pedro arrepentido' (1780), de Francisco Salzillo; 'Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Penitencia' (1817), de Santiago Baglietto; 'Santísimo Cristo de las Almas' (2025), de Juan y Sebastián Martínez; 'San Juan Evangelista' (2017), de Antonio Castaño; María Santísima de los Dolores (1756), y 'Santísimo Cristo de la Esperanza' (1755), ambos de Francisco Salzillo.

La procesión parte de la Iglesia de San Pedro a las 18.00 horas. Su recorrido continúa por Jara Carrillo; Martínez Tornel; Tomás Maestre; Sol; Frenería; Cardenal Belluga, donde llegará a las 19.00 horas.

Desde allí seguirá por Nicolás Salzillo; Hernández Amores; Trapería; Santo Domingo; Santa Ana; Alfonso X El Sabio; Santa Clara; Echegaray; Julián Romea; Fernández Ardavín; Santa Gertrudis; Calderón de la Barca; José Esteve Mora; San Bartolomé; Sociedad; Puxmarina; Madre de Dios; Gran Vía; Madre de Dios; Pascual; Jara Carrillo y de nuevo a la iglesia de San Pedro donde está previsto que comience su recogida a las 22.10 horas.

Entonces, será el momento en el que se realice el encuentro entre 'San Juan', María Santísima de los Dolores', y 'Santísimo Cristo de la Esperanza'.