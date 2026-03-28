La esperanza de vida en la Región de Murcia alcanza los 83 años, seis meses más que en 2023

MURCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esperanza de vida al nacer en la Región de Murcia alcanzó en 2024 los 83,3 años, con una diferencia significativa entre sexos: 85,9 años para las mujeres frente a 80,8 años en el caso de los hombres. Respecto al año anterior, este indicador experimentó un aumento de seis meses para el conjunto de la población.

Así se desprende del informe 'Mortalidad en la Región de Murcia por causas de muerte en el año 2024', publicado por la Dirección General de Salud Pública y Adicciones y accesible en este enlace: https://sms.carm.es/ricsmur/bitstream/handle/123456789/25584....

El documento recoge las Estadísticas Básicas de Mortalidad, que recopilan anualmente las causas de fallecimiento de las personas residentes en la Comunidad Autónoma y ocurridas en territorio nacional.

Durante 2024, fallecieron 11.708 personas residentes en la Región de Murcia, de las que 6.120 eran hombres y 5.588 mujeres. La tasa bruta de mortalidad se situó en 746 fallecidos por cada 100.000 habitantes, con diferencias por sexo: 778 muertes por cada 100.000 hombres frente a 714 por cada 100.000 mujeres.

La mortalidad ajustada fue mayor en la población masculina, con 1.033 muertes por cada 100.000 hombres, frente a 649 por cada 100.000 mujeres. Las principales causas de mortalidad, al igual que en 2023, fueron las enfermedades del sistema circulatorio (cardiovasculares) con un 28 por ciento del total de fallecimientos, seguidas de las neoplasias o tumores malignos con un 27 por ciento.

Tras ellas se encuentran las enfermedades del aparato respiratorio, con un diez por ciento de los casos; afecciones del sistema nervioso con un siete por ciento; enfermedades genitourinarias (5 por ciento); las digestivas (5 por ciento); y las endocrino-metabólicas, los trastornos mentales y las causas externas de muerte, que supusieron cada una de ellas alrededor del 4 por ciento de los fallecimientos.

En hombres, la principal causa de muerte la constituyó el grupo de tumores malignos, por delante de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. En mujeres, las enfermedades cardiovasculares fueron la principal causa de muerte, seguidas por los tumores malignos y por las enfermedades del aparato respiratorio y las del sistema nervioso.

En 2024, la mortalidad por todas las causas para la población general fue mayor en el Área II Cartagena y menor en el Área VI Vega Media del Segura en relación con el promedio regional. En el resto de áreas sanitarias se ha observado una mortalidad similar a la regional.

Las Estadísticas Básicas de Mortalidad en la Región de Murcia se encuentran disponibles en el portal del Centro Regional de Estadística de Murcia (https://econet.carm.es/web/crem//mortalidad).