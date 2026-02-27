El estudiantado de la UMU marca sus puntos mínimos para las elecciones al Rectorado

Archivo - Universidad de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Todas las pre-candidaturas a las elecciones de rector o rectora de la Universidad de Murcia (UMU) se han reunido ya con el Consejo de Estudiantes (CEUM) para poder conocer de primera mano las propuestas que los 30.000 estudiantes de la institución han canalizado a través de sus representantes y que quedan plasmadas en un documento bajo el eslogan '60 medidas para 6 años'.

Durante estos días la Junta Directiva del CEUM ha recibido en su despacho a los cinco candidatos al Rectorado, que acudieron, en algunos casos, acompañados por miembros de sus equipos, según han informado desde la institución.

"Estamos contentos por el interés de todas las candidaturas en informarse de las reivindicaciones del estudiantado y comentar con nosotros cómo las podrían incorporar a sus programas. Agradecemos la disponibilidad, cercanía y honestidad de todos los equipos",ha compartido su presidente, Antonio Nicolás.

El texto fue debatido en la última sesión del Pleno del CEUM, celebrada en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria, y aprobado por unanimidad.

La vicepresidenta de Política Universitaria, Raquel Sevilla Paños, impulsó la redacción de los 'Puntos Mínimos del Estudiantado' en un trabajo de varios meses y en base a las aportaciones directas de las Delegaciones de Estudiantes de los 25 Centros que tiene la UMU.

En el documento se plasman las demandas más prioritarias y urgentes, como la reducción de las tasas de matrícula y refuerzo a las becas, apertura de salas de estudio 24h, medidas de seguridad y salud, y garantías para la conciliación. Así como otras propuestas repartidas en 5 ejes con sus respectivos bloques, por ejemplo: evaluación, transparencia, movilidad, vida universitaria, prácticas, etc.

Los 'Puntos Mínimos del Estudiantado' refuerzan el principio representativo que rige al CEUM al recopilar de forma participativa y rigurosa las 'green flags' que el estudiantado ve en estas elecciones, han concluido.