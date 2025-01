Estudiantes europeos enriquecen su formación en Educación Física en UCAM Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

Más de 30 alumnos de universidades de países como Irlanda e Italia participan en el Campus de la UCAM en Cartagena el programa Blended Intensive Programme (BIP), que combina formación académica y una experiencia cultural en la ciudad, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Los estudiantes han llegado al Campus para completar la fase presencial de esta iniciativa, que fusiona el conocimiento teórico adquirido online con actividades prácticas y culturales.

A lo largo de la mañana han recorrido el Campus para explorar las instalaciones y han participado en talleres centrados en nuevas metodologías pedagógicas en la disciplina deportiva. La jornada ha culminado con una visita cultural al Teatro Romano de Cartagena.

El proyecto BIP, titulado 'New Teaching Approaches in European Physical Education: Learning About and Implementing Pedagogical Models', tiene como objetivo fomentar el intercambio de conocimientos y la colaboración entre estudiantes y docentes de diversas universidades europeas.

A través de la implementación de enfoques educativos innovadores, la actividad formativa busca mejorar la enseñanza de los futuros profesionales del área del deporte. Se compone de una fase online, que tuvo lugar entre noviembre y diciembre, y la fase presencial actual.

Luna Zipilli, estudiante de CAFD en la Universidad de Foro Itálico de Roma, ha explciado que "este programa tiene un objetivo muy importante que es trabajar en grupo, dar la misma oportunidad a todos y se ha convertido en la clave para nuestra formación".

Por su parte, Antonio Calderón, profesor en la Universidad de Limerick de Irlanda, ha destacad que "es una iniciativa única para los estudiantes, ya que supone grandes beneficios a nivel cultural, de conocimiento y de interacción".

La UCAM se suma a estas iniciativas para fomentar el intercambio académico y cultural entre universidades europeas, brindando a los estudiantes la oportunidad de mejorar sus conocimientos en Educación Física, aplicar nuevas metodologías y disfrutar, al mismo tiempo, de una vivencia completa en la ciudad portuaria.