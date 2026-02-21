Las exportaciones de aceite entre enero y noviembre de 2025 superan las 5.200 toneladas, un 73% más respecto a 2024

Imagen del secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco González, junto al alcalde de Moratalla, Juan Pascual Soria, durante la inauguración de 'Moratalla Entre Oliveras'. - CARM

MURCIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aceite de oliva de la Región de Murcia continúa afianzando su presencia en los mercados internacionales. Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones alcanzaron las 5.200 toneladas, lo que supone un incremento del 73 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Así lo destacó el secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, José Francisco González Zapater, durante la inauguración de la tercera edición de la feria 'Moratalla Entre Oliveras', una cita que vuelve a situar a la villa del Noroeste como referente del olivar regional y punto de encuentro para productores, profesionales y consumidores.

"El crecimiento de las exportaciones demuestra la capacidad del aceite de oliva de la Región de Murcia para competir en los mercados internacionales y abrirse paso en destinos cada vez más diversos", señaló González Zapater.

En este sentido, Italia se mantiene como principal país de destino, al concentrar cerca del 78 por ciento del volumen exportado. Junto a este mercado consolidado, el secretario general subrayó el impulso de nuevos destinos que refuerzan la internacionalización del sector.

Destaca especialmente el fuerte crecimiento registrado en el Reino Unido, donde el volumen exportado se incrementó más de un 650 por ciento, así como la evolución positiva de mercados como Francia y Taiwán, que continúan ganando peso en la estrategia exportadora regional.

El sector del olivar en la Región de Murcia mantiene una evolución favorable, con un aumento del 2,6 por ciento en la superficie cultivada en 2024 y una recuperación significativa de la producción de aceituna, que creció un 12,5 por ciento, junto a una mejora del rendimiento del 11,7 por ciento. A ello se suma un incremento superior al 34 por ciento en el valor económico de la aceituna.

"La calidad es uno de los grandes valores diferenciales del aceite regional. Más del 55 por ciento del aceite producido en las 44 almazaras de la Región es virgen extra, reflejo de la apuesta del sector por la excelencia y la diferenciación", destacó el secretario general.

Moratalla desempeña un papel clave dentro del sector olivarero regional, al concentrar el 50 por ciento de la superficie olivarera de la comarca del Noroeste y contar con una destacada presencia de oliveras centenarias que forman parte del patrimonio agrícola y paisajístico del municipio.

'MORATALLA ENTRE OLIVERAS', ESCAPARATE DEL ACEITE REGIONAL

La feria 'Moratalla Entre Oliveras' celebra su tercera edición como un espacio de promoción, divulgación y encuentro en torno al aceite de oliva virgen extra de la Región de Murcia.

El programa incluye jornadas técnicas, catas, un mercado de productores y actividades gastronómicas destinadas a acercar el producto al consumidor y poner en valor el trabajo del sector. Además, se desarrollan nuevas actividades como el concurso infantil de cocina o la ruta cicloturista, que se suman a las ya tradicionales rutas a pie entre oliveras.

"Esta feria es una oportunidad para dar visibilidad al sector olivarero, reforzar la identidad del aceite regional y contribuir al desarrollo económico y social del medio rural", concluyó González Zapater.