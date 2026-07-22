Extinguido un incendio en unos cultivos abandonados junto a Puente Nuevo de La Algaida, en Archena - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

ARCHENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infomur han extinguido este miércoles un incendio declarado en unos cultivos abandonados junto a Puente Nuevo de La Algaida, en el término municipal de Archena, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas sobre las 15.10 horas alertando del fuego, que se propagaba con rapidez entre cañas y matorral y afectaba también a la cuneta de la carretera.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Archena, Guardia Civil, un agente medioambiental, una brigada forestal y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

Finalmente, no fue necesaria la intervención de los bomberos, ya que la brigada forestal y el agente medioambiental lograron controlar y extinguir el incendio, que ha afectado a una superficie aproximada de 0,1 hectáreas de cultivo abandonado y matorral junto a la mota del río Segura.

La rápida actuación ha evitado, según informa el '1-1-2', que el humo obligara a cortar al tráfico la carretera RM-554, pese a que se ha extendido hacia la calzada.