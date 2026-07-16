Extinguido el incendio forestal en Balsicas (Mazarrón)

MAZARRÓN (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado en la madrugada del miércoles, en la zona de El Alamillo, en la pedanía de Balsicas, en el término municipal de Mazarrón, queda extinguido.

Esta mañana se han retirado los medios que permanecían en el lugar y ha afectado a unas 7 hectáreas de terreno, según las primeras estimaciones.

Como consecuencia, el director del Plan ha cambiado la situación del Plan Infomur de situación operativa 1 a la fase de preemergencia, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

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