Las facultades de Deporte y Farmacia y Nutrición de la UCAM celebran su graduación

MURCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de los Deportes de Murcia acogió este lunes el emotivo acto de imposición de becas y entrega de diplomas a los estudiantes de la Facultad de Deporte y la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

En concreto, a la Facultad de Deporte corresponde la graduación de la IV Promoción del Grado en Danza, XI Promoción del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, III Promotion of Bachelor's Degree in Physical Activity and Sports Sciences, X Promoción del Máster Universitario en Alto Rendimiento Deportivo y la X Promotion of Master's in High Performance Sports: Strength and Conditioning.

En lo que respecta a la Facultad de Farmacia y Nutrición, se ha graduado la VI Promoción del Grado en Farmacia, XIV Promoción del Grado en Nutrición Humana y Dietética, XIII Promoción del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, XIII Promoción del Máster Universitario en Nutrición Clínica, VIII Promoción del Máster Universitario en Nutrición en la Actividad Física y Deporte, y la XIV Promoción del Máster Universitario en Nutrición y Seguridad Alimentaria.

La celebración ha estado presidida por la presidenta de la Universidad Católica de Murcia, María Dolores García, acompañada por la decana de la Facultad de Deporte, Lourdes Meroño García, y el decano de la Facultad de Farmacia y Nutrición, José María Cayuela García.

Asimismo, el catedrático y Profesor Emérito del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada, Ángel Gil Hernández y la presidenta de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD), Pilar Martos Fernández, ejercieron como padrinos de los nuevos graduados.

Durante el acto estuvo muy presente la figura de José Luis Mendoza Pérez, fundador de la UCAM, fallecido el pasado 18 de enero.