Fallece un hombre de 85 años al caer con su vehículo a un canal en Santomera

MURCIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 85 años de edad, ha fallecido este domingo por la tarde al caer con su turismo, por causas que se desconocen, al cauce de un canal en el municipio de Santomera, quedando el vehículo boca abajo.

El aviso, pasadas las 17.00 horas, lo dio la Policía Local de Santomera, que alertó de lo sucedido al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2'. Al lugar acudieron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, y agentes de la Guardia Civil, además de una ambulancia.

Sobre las 19.00 horas, los bomberos del CEIS rescataron el vehículo y el cuerpo sin vida del conductor.