Fallece una persona y dos resultan heridas graves en un accidente de tráfico ocurrido en Torre Pacheco

Fallece una persona y dos resultan heridas graves en un accidente de tráfico ocurrido en Torre Pacheco
Fallece una persona y dos resultan heridas graves en un accidente de tráfico ocurrido en Torre Pacheco - EPDATA
Europa Press Murcia
Publicado: sábado, 4 julio 2026 10:52
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MURCIA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas graves en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera RM-303, entre El Jimenado y Los Alcázares, en el término municipal de Torre Pacheco, han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia.

El suceso ha tenido lugar sobre las 6.10 horas de este sábado, cuando varias llamadas han alertado de una colisión frontal entre dos turismos y un tractor, quedando una persona había quedado atrapada.

Al lugar del siniestro han acudido Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias '061', Policía Local de Torre Pacheco y Guardia Civil de Tráfico.

Los bomberos han procedido a la excarcelación de la persona atrapada y, una vez finalizadas las labores de rescate, han colaborado con el personal sanitario durante la atención a los heridos, realizando posteriormente labores de prevención y limpieza de la zona del accidente.

Por su parte, el personal sanitario del '061' ha atendido a los heridos, procediendo a su estabilización y posterior traslado al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca y al Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, activando el preaviso hospitalario en uno de los traslados.

Como consecuencia del accidente, una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas de gravedad. El conductor del tractor, que inicialmente resultó ileso, fue finalmente atendido en el lugar por los servicios sanitarios.

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