Fecoam agradece el compromiso de Ballesta con el campo: "Entendía a la perfección a agricultores y ganaderos"

El alcalde de Murcia, José Ballesta, en la XL Asamblea General de Fecoam, celebrada el 4 de abril de 2025 - FECOAM

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Murcia (Fecoam) ha expresado su "más sentido pésame" por el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta, del que ha afirmado que "entendía a la perfección a agricultores y ganaderos".

A través de su presidente, Santiago Martínez, y su Consejo Rector, la organización ha puesto en valor la "enorme figura" del regidor y destacar su papel como defensor del sector agroalimentario y las infraestructuras hídricas de la Región.

Desde la Federación han resaltado que Ballesta mantuvo "principios y valores en consonancia absoluta con el cooperativismo", no solo como un modelo productivo, "sino una forma de entender el mundo que pone la economía al servicio de las personas".

La organización ha rememorado las palabras que el propio Ballesta pronunció en el 40 aniversario de Fecoam en abril de 2025, donde afirmó que el cooperativismo representa "certezas y valores sólidos que resisten el paso del tiempo".