La feria de la construcción Fecons 2026 pondrá en valor el nuevo modelo de vivienda asequible de la Región de Murcia

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, se reunió con el director de Ifepa, Antonio Miras, para repasar los últimos detalles de la feria - CARM

MURCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Construcción, Sostenibilidad y Rehabilitación (Fecons 2026), pondrá en valor el nuevo modelo de vivienda asequible que está impulsando el Gobierno regional, así como las nuevas soluciones de construcción industrializada, durante su celebración del 22 al 24 de octubre en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia (Ifepa) de Torre Pacheco.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, se reunió con el director de Ifepa, Antonio Miras, para repasar los últimos detalles de la feria, que ya tiene confirmado por los expositores el 80 por ciento del espacio disponible.

García Montoro destacó que Fecons "será un gran encuentro para mostrar la transformación que está experimentando el sector de la construcción y poner en valor el nuevo modelo de vivienda asequible de la Región, junto con soluciones innovadoras como la construcción industrializada".

El certamen reunirá a empresas y profesionales del sector y abordará las principales tendencias vinculadas a la construcción, la sostenibilidad y la rehabilitación. Ofrecerá de esta forma un espacio para dar a conocer nuevos sistemas constructivos y soluciones que permitan avanzar hacia una construcción más eficiente y adaptada a las nuevas necesidades de vivienda.