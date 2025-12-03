Fernández (PSOE): "El PP quiere montar un circo para tapar la falta de gestión de López Miras"

Archivo - La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández - PSRM-PSOE - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha afirmado este miércoles que "el PP quiere montar un circo para tapar la falta de gestión de López Miras" durante la dana 'Alice', según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Fernández ha respondido así a las declaraciones del portavoz del PP, Joaquín Segado, quien ha denunciado que el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, "huye, ningunea a la Asamblea y se niega a explicar por qué dejó a 100.000 vecinos sin agua potable 15 días".

Según la dirigente socialista, "el PP sabe perfectamente que los responsables públicos del Gobierno de España no tienen que rendir cuentas ante la Asamblea Regional, ya que la función de control de los parlamentos autonómicos está restringida a su ámbito de competencias, el autonómico, tal y como establece la Constitución, los reglamentos del Congreso y el Senado y numerosos dictámenes del Consejo de Estado".

A este respecto, ha remarcado que "el Gobierno de España ha trabajado desde el primer día para solventar los problemas y las consecuencias de la dana 'Alice' en los municipios afectados" y ha recordado que "acaba de terminar el plazo para solicitar las ayudas previstas para cubrir los gastos derivados de atender este tipo de situaciones de emergencia".

Además, ha señalado que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la declaración de la Región como zona afectada por emergencia de protección civil, lo que habilita a otros ministerios a poner en marcha nuevas ayudas, "cuyas convocatorias se están preparando".

Al hilo, Fernández ha sostenido que, frente al trabajo del Gobierno de España "está la actitud del Gobierno regional y de López Miras, que, dos meses después, todavía no ha explicado por qué no convocó el Centro de Coordinación, el Cecopi, a pesar de existir un aviso rojo en la zona del Campo de Cartagena".

"Fue una grave negligencia por la que debería dar explicaciones a la ciudadanía. Es López Miras quien debería comparecer en la Asamblea Regional para informar de este asunto como es su obligación", ha aseverado la portavoz del PSOE en el Parlamento autonómico.

Asimismo, ha dicho que, además de dar explicaciones, "el Gobierno regional debería estar trabajando para contribuir a solucionar los problemas ocasionados por la dana, gestionando y habilitando ayudas para afrontar la situación".

"El PP debe dedicarse a gobernar los problemas de esta Región de una vez y no buscar más excusas ni confrontaciones. Desde la Delegación del Gobierno, con Francisco Lucas, seguimos trabajando lejos del ruido para ofrecer soluciones a las personas afectadas por la dana 'Alice'", ha finalizado.