Fernández(PSRM): "Mazón es la imagen de la vergüenza y de la indecencia, y López Miras actúa igual en la Región"

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha asegurado que el ya expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón es "la imagen de la vergüenza y de la indecencia" y, ha señalado que "lamentablemente, el PP de López Miras en la Región de Murcia actúa de la misma manera".

Para Fernández, Mazón representa "claramente la falta de empatía, la falta de gestión y de responsabilidad, lo que caracteriza siempre la forma de actuar del PP", según han informado fuentes del partido en una nota de prensa.

En este sentido, ha tachado de "una auténtica negligencia" que durante la última dana que sufrió la Región de Murcia, "a pesar de tener una alerta roja de la AEMET en la zona del Campo de Cartagena, el Gobierno de López Miras no convocó en ningún momento el centro de coordinación CECOPI", el órgano en el que se coordinan todas las administraciones que tienen que actuar ante una situación de alerta y que "no elevara el nivel 2 de emergencias hasta última hora, a pesar de que se estaban viviendo situaciones de verdadero peligro, con vecinos incluso encima de los tejados".

Por esto, ha tachado al Ejecutivo autonómico de "irresponsable" y ha celebrado que "no tuvimos que lamentar daños personales ni víctimas mortales, gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la actuación de los ayuntamientos y a los equipos de salvamento y emergencias".

"Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a pedir explicaciones en la Asamblea Regional, ya hemos registrado varias iniciativas en ese sentido, y López Miras tendrá que dar explicaciones y asumir responsabilidades", ha concluido.