El festival gratuito 'Cabo de Pop' llenará de música Cabo de Palos los días 14 y 15 de agosto

Presentación del cartel por jornadas del festival 'Cabo de Pop' - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Se habilitará un servicio de autobús gratuito que conectará de manera continua el aparcamiento de Las Dunas con la zona de los conciertos

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El festival 'Cabo de Pop' ha presentado de manera oficial la distribución de su cartel artístico por jornadas para su próxima edición, que tendrá lugar en el entorno de Cabo de Palos, en Cartagena, los próximos 14 y 15 de agosto con acceso gratuito para los asistentes.

La programación musical de la primera jornada, correspondiente al viernes 14 de agosto, contará con las actuaciones en directo de los grupos Mare Carrier, La 126, El Último Vecino y Los Chivatos, en una sesión que completará su oferta nocturna con una sesión especial de DJ para cerrar los conciertos de la noche.

Por su parte, el sábado 15 de agosto será el turno sobre el escenario para las formaciones Estela Gris, KU!, El Diablo de Shanghai y Mujeres, mientras que la clausura de los conciertos del festival en la explanada de Cabo de Palos correrá a cargo de Desaparezca DJ, según ha informado el Ayuntamiento.

La organización del evento, que corre a cargo de una promotora de eventos junto al Ayuntamiento de Cartagena y el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA), ofrecerá también un programa de actividades paralelas que ya se encuentra cerca de completar el límite de plazas disponibles para el público interesado.

Entre estas propuestas deportivas y de ocio activo en el litoral figuran bautismos de buceo en las aguas de la zona, sesiones guiadas de snorkel, salidas de vela ligera, recorridos en paddle surf y las tradicionales visitas al interior del Faro de Cabo de Palos.

A ellas se suma un programa de actividades de divulgación ambiental centrado en el Mar Menor y el litoral cartagenero, con la charla 'Previsiones, ciencia y datos para la costa de la Región de Murcia', impulsada por un proyecto de investigación costera de la Región, la yincana familiar 'Los Tesoros del Mar Menor' y la iniciativa 'Jardinería de Ostras' para acercar a la ciudadanía a los proyectos de recuperación ecológica del Mar Menor.

Como novedad, el Ayuntamiento de Cartagena habilitará un servicio de autobús lanzadera gratuito que conectará de manera continua el aparcamiento de Las Dunas con la zona de los conciertos, lo que busca facilitar el acceso seguro de los asistentes y mejorar el tráfico general en la zona durante el fin de semana.