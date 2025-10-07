El Festival Utópolis reúne a 5.000 asistentes en su tercera edición

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El Festival Utópolis, que se celebró este pasado fin de semana en la diputación cartagenera de El Algar, reunió a 5.000 personas en su tercera edición, siendo esta la cifra más alta de asistentes registrada hasta ahora en el certamen.

En esta línea, el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, que asistió a la inauguración del festival, que cuenta con el apoyo del consistorio cartagenero, ha señalado que "Utópolis es una muestra del compromiso de sus organizadores, de los vecinos y del compromiso que realizamos desde Cultura del Ayuntamiento, donde apostamos por llevar el arte y las actividades culturales a todos nuestros barrios y diputaciones", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Durante tres días, estos 5.000 espectadores, entre vecinos y visitantes, disfrutaron de una programación , que llenó calles, plazas y el Teatro Circo Apolo de El Algar con espectáculos de compañías nacionales e internacionales.

El Teatro Apolo de El Algar acogió espectáculos como 'Feriantes' de El Patio teatro o 'Vida y Parias' del marionetista Javier Aranda. También los espacios al aire libre se llenaron de vida con actuaciones para todos los públicos que convirtieron a El Algar en un gran escenario compartido.

Según la organización, esta edición marca "un antes y un después en la trayectoria del festival, que ha conseguido consolidarse como una cita imprescindible para los amantes de las artes escénicas y un motor cultural para la comarca de Cartagena".

El Festival Utópolis cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena, el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA) de la Región de Murcia, INAEM (Ministerio de Cultura) y la colaboración de asociaciones vecinales y colectivos culturales del municipio. Con esta edición, Utópolis "reafirma su vocación de acercar las artes escénicas a la ciudadanía, fomentar el encuentro entre artistas y público, y contribuir al fortalecimiento del tejido cultural local", han indicado.

Toda la programación cultural está disponible en el apartado Agenda Ciudad de la web municipal www.cartagena.es; así como en la guía desarrollada por Cultura.