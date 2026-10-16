Los festivales de la Región de Murcia generan más de 71 millones de euros y casi 800 empleos

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, clausura la jornada de presentación del estudio sobre la relevancia económica e impacto social, cultural y ambiental de la marca ‘Festivales Región de Murcia’ - CARM

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha clausurado este viernes la jornada de presentación del estudio sobre la relevancia económica e impacto social, cultural y ambiental de la marca 'Festivales Región de Murcia', que refleja que por cada euro invertido en esos eventos se genera un retorno económico de 13 euros.

El acto ha reunido a promotores públicos y privados de festivales de música en vivo, según ha informado la Comunidad.

El estudio concluye que el volumen total de la actividad de los festivales supone una producción económica de más de 71 millones de euros, lo que equivale a 782 empleos generados a jornada completa durante todo el año.

Además, se indica textualmente que por cada millón de euros dedicado a la organización de los festivales, la economía regional genera un retorno estimado de 13 millones en producción y 143 empleos adicionales, lo que pone de manifiesto la rentabilidad social de la inversión.

Elaborado por la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas y la Universidad Politécnica de Cartagena, el estudio presentado tiene como objetivo cuantificar, con rigor analítico, el impacto y la relevancia económica, social, cultural y medioambiental de la programación musical de los festivales sobre la economía regional.

Este impacto se ha medido tanto en términos de producción y valor añadido bruto como de empleo, incluyendo conclusiones y recomendaciones.

Para López Miras, el estudio traslada que "tenemos un modelo sólido, sostenible y con un importante potencial de crecimiento. Por supuesto, queda mucho por hacer, pero precisamente por eso, escuchamos las conclusiones del estudio, tomamos nota de sus recomendaciones y trabajamos para convertirlas en nuevas oportunidades".

"El impacto de nuestros festivales es evidente, pero creíamos necesario contar con un estudio riguroso que plasmase esas sensaciones y que nos ayudase, tanto a las administraciones como a los profesionales de la música en vivo, a adoptar medidas para seguir progresando", ha explicado el presidente de la Región.

En su intervención, López Miras también ha informado de que el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobó este jueves incrementar la inversión destinada a los festivales públicos y privados, con una suma que alcanza los 3,4 millones de euros en 2026.

"Es una decisión respaldada por los resultados y por los beneficios que esta actividad genera para el conjunto de la sociedad regional", ha asegurado.

OPORTUNIDADES Y EMPLEO

López Miras afirmó que estas cifras "hablan de actividad económica, de empleo y de oportunidades, pero detrás de cada una de ellas, hay promotores que arriesgan, empresas que crecen, jóvenes que quieren abrirse camino y artistas que sueñan con subirse a un escenario. Y hay algo todavía más importante: una Región que, junto con sus ayuntamientos, ha decidido creer en sus posibilidades".

Según el estudio, la edad media del asistente a festivales en la Región de Murcia es de 46 años. Además, el 42% procede de otras comunidades autónomas, y el 4% del extranjero. En este sentido, una de las recomendaciones expuestas es promover estrategias orientadas a incentivar la pernoctación de los asistentes.

Igualmente, se concluye que es necesario seguir impulsando los formatos de macrofestival, con mayor gasto por asistente, así como los festivales medianos, que destacan por sus niveles más elevados de satisfacción, fidelización e impacto sociocultural.

También se subraya la importancia de reforzar la singularidad de los festivales socioculturales de carácter local y menor tamaño.

EFICIENCIA ECONÓMICA SUPERIOR A LA DE OTRAS CCAA

Otra de las conclusiones del estudio apunta que la Región de Murcia muestra una eficiencia económica superior a la de otras comunidades autónomas que han sido analizadas en estudios de este tipo, y que los festivales actúan como catalizadores del turismo cultural, atrayendo a visitantes con mayor nivel de gasto, mayor permanencia media en el destino y un elevado grado de fidelización.

En conjunto, el estudio de la Cátedra de Competitividad concluye que la marca 'Festivales Región de Murcia' representa un proyecto estratégico de amplia proyección que potencia de forma integral la atracción turística, la dinamización cultural, la cohesión social y el fortalecimiento de la identidad territorial.

En las jornadas también se han expuesto retos en áreas vinculadas con los festivales, como la movilidad, la accesibilidad, el diálogo continuado con la población residente, o la profesionalización de aspectos logísticos asociados a la organización de los eventos.