El FEVE Cartagena- Los Nietos choca contra una grúa en Alumbres (Cartagena) y deja heridos leves

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) Cartagena- Los Nietos ha chocado este jueves contra una grúa cerca de la diputación cartagenera de Alumbres, según han informado fuentes del 1-1-2 a Europa Press.

Hasta el momento, se ha registrado "un número indeterminado" de heridos entre leves y muy leves.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una llamada desde Renfe a las 12.04 horas alertando del accidente. Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del 061, Guardia Civil y Protección Civil.