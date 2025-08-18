Las fiestas patronales de Roda (San Javier) ofrecerán actividades para todas las edades del 22 al 31 agosto

SAN JAVIER (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier ha presentado el programa de las fiestas patronales de Roda, que se celebrarán del 22 al 31 de agosto con un cartel lleno de actividades para todas las edades, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La concejala de Festejos, Isabel Madrid, ha destacado "el orgullo de acompañar a los vecinos en la celebración de unos días muy esperados, en los que esta pedanía se llena de vida, tradición y alegría".

Madrid ha agradecido de manera especial al alcalde pedáneo, Eulogio Sánchez, y a la Comisión de Fiestas "su esfuerzo, dedicación y trabajo en la preparación de un programa tan completo y variado" porque "sin vuestra entrega y la colaboración de muchos vecinos estas fiestas no serían posibles".

Además, ha recordado que este año la pregonera será Phoebe Liddiard, "amiga y vecina de Roda", y ha invitado a los ciudadanos "a salir a la calle, compartir estos días con familiares y amigos y sentirnos orgullosos de pertenecer a esta pedanía que mantiene vivas sus costumbres y fortalece sus lazos de unión".

UN PROGRAMA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La portavoz de la Comisión de Fiestas, Lourdes Sánchez, ha adelantado el contenido del programa, que comenzará el día 22 con un taller de salsa y bachata. El sábado 23 tendrá lugar la presentación oficial y el pregón de Phoebe Liddiard a las 21.30 horas, seguido de la elección de damas y reinas, una verbena popular y la tradicional sobrasada con pan a medianoche.

Entre las novedades de los festejos destaca una rifa benéfica, la creación del 'Roda Talento Show', que, según ha explicado Sánchez, "no es un concurso, sino una muestra del talento", y la incorporación de un Día Joven con fiesta fin de verano junto al DJ Raúl.

El programa incluye clásicos como la concentración de motos y coches antiguos, la paella popular, actividades infantiles, el concurso de petanca, el baile de disfraces, la fiesta de la espuma, la cena internacional con música de Velvet, el gran bingo y migas populares, la sardinada y la procesión de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. La clausura llegará con la actuación del grupo de baile 'Zímbara'.

El alcalde pedáneo, Eulogio Sánchez, ha subrayado el carácter popular y cercano de las fiestas, que ha calificado de "entrañables". "Os esperamos para pasar una semana agradable y en compañía", ha agregado Sánchez, mientras que Phoebe Liddiard ha expresado su emoción por pronunciar el pregón.