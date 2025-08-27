La firma de hipotecas en la Región de Murcia continúa en aumento en junio y suma diez meses de ascensos interanuales

Evolución anual del número de hipotecas en la Región de Murcia﻿ - EPDATA

GRÁFICOS: Enlace con listado de gráficos disponibles al final del texto.

MURCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Región de Murcia ha aumentado un 59,8% en junio respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 31,67% a nivel nacional, hasta sumar un total de 1.453 operaciones, y encadena diez meses de crecimiento.

En comparación con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 9,2%, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la comunidad se prestaron 149,22 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en junio, un 84,46% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 5,6%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.879 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 215,49 millones de euros. De ellas, 52 fueron sobre fincas rústicas y 1.827 sobre urbanas.

De las 1.827 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en junio en Murcia, 1.453 fueron sobre viviendas; 11 en solares y 363 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 20 y en 60 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 285 hipotecas con cambios en sus condiciones, 205 fueron por novación. Por contra, se cancelaron 1.906 préstamos sobre fincas en Murcia. De ellas 1.292 correspondieron a viviendas, 140 a fincas rústicas, 445 a urbanas y 29 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas registró un aumento en todas las regiones con Aragón (+96,76%), Extremadura (+65,34%) y Cantabria (+63,27%) a la cabeza, salvo en Navarra, con una caída del 0,71%.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Aragón (+141,57%), Cantabria (+86,57%) y Murcia (+84,46%) anotando los mayores ascensos, y La Rioja, (+31,06%), País Vasco (+31,69%) y Andalucía (+36,22%), en el lado contrario.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-impo...