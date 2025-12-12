La Fiscalía rebaja a 21 años la petición de pena para el autor confeso del crimen de El Palmar

MURCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Público ha rebajado de 28 a 21 años la petición de pena de prisión para el acusado de matar a una mujer en la pedanía murciana de El Palmar en septiembre de 2023, tras tener en cuenta la circunstancia atenuante de confesión tardía de los hechos.

Así lo ha puesto de manifiesto la representante de la Fiscalía en la cuarta sesión del juicio, en la que el jurado popular ha visualizado las declaraciones que los padres de la víctima y un vecino, agente de la Policía Local, hicieron tras los hechos.

La petición de pena propuesta por la funcionaria mantiene la circunstancia agravante de disfraz, ya que el procesado se presentó ante la víctima, a la que había visto anteriormente, ataviado con gafas, braga y gorra para intentar que no lo reconociera.

En concreto, propone 20 años por el delito de asesinato y uno por robo con violencia, así como el pago de una multa diaria de 3 euros durante un mes por un delito leve de lesiones.

Durante la sesión se ha proyectado el vídeo grabado por una cámara instalada dentro de la vivienda, en el que se ve a la mujer afirmando insistentemente que no tiene dinero en casa mientras el individuo se lo exige con la excusa de tener que dárselo a alguien que había retenido a su hermana.

Por su parte, el letrado del hijo de la fallecida, Evaristo Llanos, ha solicitado la libre absolución de este, acusado de un presunto delito de robo con violencia por la Fiscalía, que considera que urdió un plan con el autor confeso para robarle dinero a su madre.

En la primera sesión del juicio, el acusado de acabar con la vida de la mujer afirmó que quedó con el hijo de la víctima en "ir a medias" tras cometer el robo de una supuesta herencia que ella guardaba en casa y que le correspondía al joven.

Según su declaración, el hijo, de unos 20 años, se quejó en varias ocasiones de que su madre "había cogido dinero que era de él y no se lo quería dar", y que, además, había puesto cámaras dentro de la casa para controlar sus movimientos.

"Me insistió con la idea del robo; me dijo que con ese dinero yo estaría más relajado y más tranquilo, que íbamos a medias", expresó el acusado.

Ambos, siempre según la versión del autor confeso del crimen, quedaron en que el hijo saldría de su casa en coche para conducir hasta un centro comercial Molina de Segura, donde dejaría una videoconsola para reparar. En ese momento, el otro varón, que ya estaba en El Palmar, intentaría entrar a la vivienda para robar el dinero que supuestamente guardaba la mujer.

Ambos acordaron que, de ser descubiertos, afirmarían que los ladrones eran "moros" contratados por una compañera del trabajo con la que ambos habían tenido un conflicto.

El presunto homicida, ataviado con unas gafas, braga y gorra, tocó el timbre de la vivienda y la mujer abrió la puerta. El hombre "presionó" a la víctima para que le diera el dinero, pero la mujer lo reconoció. "Me puse nervioso y empecé a darle golpes", señaló.

Por su parte, el hijo de la víctima, que cuenta con el apoyo de su familia paterna y materna, insistió en que él no tuvo nada que ver con los hechos y que jamás se sintió presionado ni agobiado por su madre. "Era la mujer de mi vida, nuestra relación fue perfecta, ella era mi salvavidas", comentó.