Las flores de las coronas enviadas al alcalde de Murcia se deshojaran para homenajear a la Fuensanta

Las coronas depositadas por los murcianos para honrar al alcalde de Murcia, José Ballesta, llenaron este lunes el Salón de Plenos - EUROPA PRESS

MURCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Murcianos, asociaciones e instituciones han enviado hasta 300 ramos y coronas en homenaje al alcalde de Murcia, José Ballesta, desde este pasado lunes.

Tras el funeral, las coronas de flores serán cuidadosamente deshojadas para separar sus pétalos, que serán entregados a los Caballeros de la Fuensanta con el fin de que se puedan realizar lluvias de pétalos durante la peregrinación de la Patrona de Murcia por las pedanías del municipio.

Asimismo, parte de estas flores se utilizarán para decorar el trono de la Virgen de la Fuensanta que llevará durante su peregrinación en las próximas pedanías. "Esto convertirá este homenaje en un símbolo eterno del vínculo entre José Ballesta, Murcia y su Patrona", han señalado desde el Consistorio.

EL LIBRO DE CONDOLENCIAS SIGUE DISPONIBLE

El Ayuntamiento de Murcia mantendrá hasta la finalización del luto oficial el libro de condolencias permitiendo así que miles de murcianos continúen dejando su último mensaje de cariño y gratitud.

Desde que se inauguró, por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha reunido ya más de 5.000 dedicatorias, tanto en el formato físico como el digital.

Por la capilla ardiente, abierta el lunes de 10.00 a 00.00 horas y este martes de 8.00 a 10.00 horas han pasado más de 20.000 personas, entre ellas, representantes del Gobierno regional y local de Murcia. También asistieron el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, alcaldes de la Región, y miembros de asociaciones, colectivos y universidades que quisieron dar su último adiós al alcalde de Murcia.