Fomento celebra la I Convocatoria de los exámenes de consejero de seguridad de transporte de mercancías peligrosas

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, durante el examen de la primera convocatoria de 2026 de consejero de seguridad en el transporte - CARM

MURCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento e Infraestructuras celebró este martes la primera convocatoria de los exámenes para la obtención y renovación del certificado de consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera correspondientes al año 2026, a la que se han presentado un total de 24 personas.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, subrayó que "esta prueba permite reforzar la cualificación de los profesionales del sector y asegurar que las empresas cumplen con las máximas garantías en materia de seguridad". Verdú destacó que "los consejeros de seguridad desempeñan un papel fundamental en la prevención de riesgos y en la correcta gestión del transporte de mercancías peligrosas".

El certificado de consejero de seguridad tiene una vigencia de cinco años, por lo que estas pruebas permiten tanto la incorporación de nuevos profesionales como la renovación de aquellos que ya ejercen esta responsabilidad.

Las personas aspirantes pueden acreditarse en una o varias especialidades mediante la superación de un examen específico para cada una de ellas o bien optar por una prueba global. Las especialidades incluyen mercancías explosivas, gases, materiales radiactivos, otras clases diversas y productos petrolíferos.

FIGURA CLAVE PARA LA SEGURIDAD

Los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera están regulados por la normativa europea ADR y por el Real Decreto 97/2014, que establece la obligatoriedad de que las empresas implicadas en estas operaciones dispongan de al menos un consejero designado.

En la Región de Murcia hay alrededor de 250 consejeros de seguridad, cuyas funciones principales incluyen la supervisión del cumplimiento de la normativa, la elaboración de informes sobre accidentes y la atención a los requerimientos de la inspección de transporte.

En la convocatoria del pasado año superaron estas pruebas cerca de medio centenar de personas, lo que refleja la consolidación de esta figura profesional clave para el correcto funcionamiento del sector del transporte de mercancías peligrosas.